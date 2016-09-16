Deutsche Bank намерен значительно снизить размер штрафа по иску минюста США

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Германский Deutsche Bank подтвердил факт переговоров с министерством юстиции США о выплате штрафа в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении данного финансового учреждения по подозрению в совершенных им нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года.

Однако, как говорится в заявлении банка, сумма, которую Deutsche Bank готов уплатить намного ниже запрашиваемых американским ведомством $14 млрд.

"Банк подтверждает рыночные спекуляции о позиции Минюста США на 14 млрд долларов и то, что министерство предложило банку в качестве ответного шага выдвинуть встречное предложение, - говорится в заявлении финансового учреждения. - Deutsche Bank не планирует урегулировать данные потенциальные гражданские иски в сколь либо близких объемах от названной суммы".

При этом в банке отмечают, что переговоры только начались, и рассчитывают, что претензии, как и в случаях с другими финансовыми учреждениями, "будут урегулированы в значительно более низких объемах".

Минюст США в течение нескольких лет добивался от ряда банков компенсации убытков, понесенных Fannie Mae и Freddie Mac, а также средств, потраченных американскими налогоплательщиками на их поддержку в годы кризиса. Так, Bank of America в августе 2014 года согласился выплатить $17 млрд за указанные нарушения. В ноябре 2013 года банк JP Morgan Chase обязался выплатить $13 млрд в обмен на прекращение большей части расследований, которые американские регулирующие органы вели в отношении него в связи с подозрениями в незаконных операциях с ценными бумагами.