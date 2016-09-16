Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Deutsche Bank намерен значительно снизить размер штрафа по иску минюста США

Экономика и бизнес
16 сентября, 9:59 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, сентября. /ТАСС
Ранее стало известно о том, что США просят у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушениях
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Германский Deutsche Bank подтвердил факт переговоров с министерством юстиции США о выплате штрафа в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении данного финансового учреждения по подозрению в совершенных им нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года.

Смотрите также
США просят у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушениях

Однако, как говорится в заявлении банка, сумма, которую Deutsche Bank готов уплатить намного ниже запрашиваемых американским ведомством $14 млрд.

"Банк подтверждает рыночные спекуляции о позиции Минюста США на 14 млрд долларов и то, что министерство предложило банку в качестве ответного шага выдвинуть встречное предложение, - говорится в заявлении финансового учреждения. - Deutsche Bank не планирует урегулировать данные потенциальные гражданские иски в сколь либо близких объемах от названной суммы".

При этом в банке отмечают, что переговоры только начались, и рассчитывают, что претензии, как и в случаях с другими финансовыми учреждениями, "будут урегулированы в значительно более низких объемах".

Минюст США в течение нескольких лет добивался от ряда банков компенсации убытков, понесенных Fannie Mae и Freddie Mac, а также средств, потраченных американскими налогоплательщиками на их поддержку в годы кризиса. Так, Bank of America  в августе 2014 года согласился выплатить $17 млрд за указанные нарушения. В ноябре 2013 года банк JP Morgan Chase обязался выплатить $13 млрд в обмен на прекращение большей части расследований, которые американские регулирующие органы вели в отношении него в связи с подозрениями в незаконных операциях с ценными бумагами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
2
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
При взрыве газа в Дижоне пострадали девять человек
5
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
6
ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама