ОПЕК созовет экстренное заседание, если в Алжире будет найден компромис

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) созовет экстренное заседание, если на предстоящей встрече в Алжире между производителями, входящими и не являющимися членами картеля, будет найден компромисс. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
"Мы предполагаем, что неформальная алжирская встреча приведет к экстренному заседанию, где будут приниматься решения", - цитирует генсека агентство Algerie Press Service.
"У Алжира есть предложение участникам. Консультации с нашими партнерами показывают, что есть согласие по поводу необходимости стабилизировать рынок. Это уже вселяет оптимизм", - добавил Баркиндо.
В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как предполагается, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке уровня добычи. Предыдущая встреча по вопросу заморозки нефтедобычи состоялась в Дохе 17 апреля, в ней приняли участие 18 стран. Однако им не удалось договориться, так как Иран в преддверии встречи отказался участвовать в переговорах, сославшись на только недавно снятые с него международные санкции.