AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Китайская торговая площадка AliExpress (входит в Alibaba Group) открыла на Ленинградском вокзале в Москве первый постоянный шоу-рум. Об этом рассказал ТАСС директор бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский.

"Мы открываем первый шоу-рум в России, потому что Россия для нас - один из важнейших рынков, и во-многом это пилотный рынок. Мы очень многие "пилоты" запускаем именно в России, а затем уже реализуем их в других странах", - сказал он.

Решение об открытии шоу-рума было принято в связи с тем, что многие покупатели не решаются заказывать товары в интернете, потому что не могут их пощупать, пояснил Завадский.

"Мы подумали, что с помощью такого шоу-рума мы сможем приблизить товары наших китайских продавцов к российским покупателям", - пояснил он.

На постоянно действующей офлайн-площадке будут представлены товары из Китая 41 бренда, среди которых - одежда, смартфоны и другие устройства.

"Мы отобрали 41 бренд из более 100 заявок, и в дальнейшем планируем менять ассортимент шоу-рума с учетом сезонности, а также популярности категорий и брендов", - рассказал Завадский, отметив, что обновление ассортимента состоится в ближайшие несколько месяцев.

В шоу-руме будут работать десять продавцов-консультантов, которые прошли обучение в контактном центре AliExpress. Однако офлайн-павильон будет работать по модели онлайн-магазина: товары нельзя будет купить на месте, а только заказать через мобильное приложение или воспользовавшись специальными терминалами. "На начальном этапе возможности получить товар в павильоне не будет, но в горизонте нескольких месяцев появится и возможность выдачи товара из наиболее популярных категорий", - пояснил глава AliExpress в России и СНГ. У шоу-рума также будет и "мобильная версия", которая будет принимать участие в различных офлайн-мероприятиях, уточнил представитель AliExpress.

Завадский напомнил, что китайская компания уже запускала шоу-рум в тестовом режиме в партнерстве с логистической компанией SPSR Express.

"Сейчас мы нашли партнеров, которые верят в эту модель бизнеса", - пояснил он. Постоянно действующий шоу-рум запущен AliExpress совместно с операционным партнером "Рейлтелеком" (работает с салонами сотовой связи) и дирекцией вокзалов РЖД. Выручку от продаж партнеры будут делить по модели revenue share, однако конкретные доли компаний в выручке не раскрываются.

Представитель AliExpress не стал давать прогнозы по выручке проекта.

"По оценкам партнеров, сейчас они способны обрабатывать около 300 заказов в день в этом шоу-руме", - пояснил он, уточнив, что средняя стоимость товара в шоу-руме составляет 1,5 тыс. рублей, а средний чек - 3 тыс. рублей.

AliExpress в других городах

По словам Завадского, AliExpress может открыть шоу-румы не только в Москве, но и в других городах РФ, если проект в российской столице окажется успешным.

"В первую очередь мы смотрим на железнодорожные вокзалы. Если будет интерес и потенциальная синергия с другими площадками ритейла (супермаркетами, торговыми центрами), то мы готовы общаться с ними", - пояснил он, добавив, что экспансию AliExpress планирует уже в следующем году.

AliExpress является одним из крупнейших китайских интернет-ритейлеров, который работает по принципу маркет- плейса (единая онлайн-витрина для различных продавцов). Ежемесячная аудитория проекта - более 22 млн пользователей.