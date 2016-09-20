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Три компании подали заявки на выполнение международных рейсов из Жуковского

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:36 UTC+3
Информация о маршрутах этих авиакомпаний из Жуковского содержится в проекте протокола к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе РФ
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Здание международного аэропорта Жуковский

Здание международного аэропорта Жуковский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) , "ВИМ-АВИА" и "Нордавиа" подали заявки на выполнение международных рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский, следует из материалов Росавиации.

Информация о маршрутах этих авиакомпаний из Жуковского содержится в проекте протокола к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, которая примет решение о допуске перевозчиков к осуществлению рейсов.

В частности, "Икар" намерен летать из Жуковского в Австрию (Зальцбург, Инсбрук), Бельгию (Брюссель), Великобританию (Лондон), Германию (Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Берлин, Дюссельдорф), Грецию (Афины, Ираклион, Салоники), Индию (Гоа), Испанию (Барселона, Малага, Пальма- де-Майорка), Китай (Урумчи, Гуанчжоу, Сиань), Турцию (Бодрум, Даламан, Стамбул) и Чехию (Карловы Вары).

"ВИМ-АВИА" подала заявки на выполнение из Жуковского рейсов в Испанию (Мадрид), Нидерланды (Амстердам), "Нордавиа" - в Грузию (Тбилиси), Грецию (Салоники) и Испанию (Барселона).

Международный аэропорт Жуковский, официально открытый в конце мая 2016 года, принял первый рейс 12 сентября - здесь приземлился самолет авиакомпании "Белавиа" из Минска. Столица Белоруссии в настоящее время единственный город, куда можно улететь из нового московского аэропорта.

Пропускная способность пассажирского терминала аэропорта составляет четыре млн человек в год. Предполагается, что пассажиропоток аэропорта будет расти постепенно и в конечном итоге достигнет 20 млн пассажиров в год.

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