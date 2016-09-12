"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"

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Встречать самолет из Белоруссии — всегда соблазнительное испытание для обоняния.

Вот из того рюкзака цвета хаки, движущегося по транспортной ленте, доносится аромат кровяной колбасы, в том бауле наверняка зельц, обернутый в вощеную бумагу, а что в этом розовом ридикюле — неужто шмат сала, с мясными прожилочками, как ему и положено?

Теперь такие запахи будут регулярно разноситься не только в терминалах трех основных точек московского авиаузла, но еще и в подмосковном аэропорту Жуковский.

Утром в понедельник на его взлетно-посадочной полосе приземлился первый рейс из-за границы — минский, авиакомпании "Белавиа". Тем самым Жуковский подтвердил свой статус международного аэропорта.

Принимали "белоруса" торжественно. "Первенец", по летной традиции, сначала проехал под водяную арку из струй, пущенных двумя пожарными машинами.

"Ниже, Леха. Выравнивай, выравнивай. Держи!" — кричит в рацию кто-то из руководителей церемонии, пытаясь силой своего рыка придать воде идеальную параболическую форму, сердясь даже как-то по-детски. Либо Леха что-то не так нажимает, либо его напарник — арка не выходит ровной. Но все собравшиеся настроены столь добродушно, что никого это расстроить не может, а, наоборот, веселит.

Потом были цветы, интервью с пилотами и удивленные пассажиры — оказалось, им только в полете сообщили о праздничной особенности их рейса.

И даже то хорошо, говорят сотрудники Жуковского, что прилет задержался минут на 40 — из-за тумана в Минске. Примета же есть такая: если первый блин выходит комом, все остальные блины, в смысле самолеты, пойдут как по маслу.

Тем временем в терминале аэропорта царит оживление. Прибывший самолет скоро отправится обратно.

"С гордостью объявляем о начале регистрации на рейс в город-герой Минск", — раздается ликующий голос диктора.

"Это символично, — говорит один пассажир другому. — Они наш флаг на Паралимпиаде пронесли. А мы их самолет первым у нас приняли".

Руководство аэропорта сообщает, что в ближайшее время Жуковский откроет регулярное воздушное сообщение по 23 направлениям: с Германией, Израилем, Турцией, Кыргызстаном, Казахстаном и другими странами. До конца года они рассчитывают перевезти 350–400 тыс. пассажиров, а в 2017-м — 2 млн. Планируется, что всего будет построено три терминала с пропускной способностью 10 млн пассажиров.

Однако, несмотря на громадье планов, сейчас Жуковский выглядит немного провинциально: небольшой, компактный, больше похожий на большую, только что открывшуюся автостанцию, чем на воздушную гавань.

Я делюсь этим наблюдением с пожилым белорусом, собирающимся лететь домой. Он изображает гримасу, как будто я придираюсь не по делу.

"Зато здесь нет толчеи, как в других московских аэропортах. Можно сесть спокойно и кофе попить", — говорит он.

"В самом деле, не из досок ведь сколочено. Главное, что самолеты садятся и взлетают. К тому же ехать сюда удобно", — включается в наш разговор его молодой попутчик из очереди на регистрацию.

Добираться до Жуковского действительно несложно. Можно доехать до станции метро "Котельники", а оттуда — на автобусном экспрессе. Стоимость проезда вполне сносная. По карте "Стрелка" — 66 руб., если платить наличными — 79.

Пока автобусы отправляются каждые 40 минут. Когда пассажиропоток увеличится, интервал сократят до получаса.

Есть и другой путь — по железной дороге. Сначала нужно попасть на станцию "Отдых" Казанского направления, а оттуда — на маршрутке минут 15. Дорога из центра Москвы займет примерно час.

Специально к открытию международного авиасообщения на станции "Отдых" выстроили дополнительную платформу, где смогут останавливаться скоростные поезда "Спутник".

Есть еще одна приятная деталь. Привлекая авиакомпании к сотрудничеству, Жуковский старается предложить им наиболее выгодные условия. Это, разумеется, сказывается на стоимости тарифов, в том числе авиабилетов. К примеру, те, кто летел из Минска в Москву первым рейсом, заплатили за перелет в одну сторону €32. Вполне бюджетно — дешевле, чем на поезде. А ведь в поезде еще и на курочку копченую надо потратиться, и на чаек, консультируют меня рачительные белорусы, да и копчик отсидишь, пока доедешь.

Так что летайте, господа, самолетами… Cледующими из Жуковского.

Игорь Найденов, ТАСС