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Старейшее промпредприятие Урала признано банкротом

Экономика и бизнес
20 сентября, 16:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, сентября. /ТАСС
Высокогорский горно-обогатительный комбинат был создан по указу Петра I в 1701 году
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© Александр Рюмин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), старейшее горно-обогатительное предприятие Урала, созданное по указу Петра I, признан банкротом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Арбитражном суде Свердловской области.

"Суд удовлетворил иск о банкротстве Высокогорского горно-обогатительного комбината. Мотивировочная часть решения суда будет позже", - сказали там.

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Согласно картотеке арбитражных дел, с 2015 по 2016 годы 20 предприятий обратились в суд о признании Высокогорского ГОКа банкротом. Суд удовлетворил часть исков, в частности, компании "Ресурс".

Высокогорский ГОК входит в группу компаний НПРО "Урал" и находится в Нижнем Тагиле. Указ о строительстве в 1701 году издал Петр I, добыча ведется с 1721 года. Основная продукция предприятия - железная руда, которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов.

Структура комбината включает в себя три шахты: "Магнетитовая", "Естюнинская" и "Южная", а также Рудник открытых работ (три карьера), Высокогорский обогатительный цех (ВОЦ), Лебяжинский аглоцех (ЛАЦ), Предприятие железнодорожного транспорта (ПЖТ) и еще ряд небольших цехов, которые работают на обеспечение основного производства. На балансе Высокогорского ГОКа числится более 300 млн тонн железной руды. Производственные мощности комбината позволяют добывать около 3,8 млн тонн руды и производить более 3 млн тонн агломерата.

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