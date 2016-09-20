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ФАС ожидает документы о покупке "Мортона" совладельцем группы ПИК Гордеевым

Экономика и бизнес
20 сентября, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
О сделке стало известно во вторник, однако ее детали пока не разглашаются
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает документы о покупке совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым девелоперской группы "Мортон". Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.

"Пока ходатайство не получили, ждем документы", - сказал представитель ФАС.

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В антимонопольном ведомстве не смогли пояснить ТАСС, нуждается ли такая сделка в одобрении ФАС.

"Сначала нужно узнать детали, посмотреть документы и оценить доли", - сказал собеседник агентства.

Во вторник основатель и президент ГК "Мортон" Александр Ручьев объявил о продаже бизнеса Гордееву. Сумма и другие параметры сделки не раскрываются.

Ручьев пояснил ТАСС, что речь идет о продаже всей группы.

"Да, точно так", - сказал Ручьев, отвечая на вопрос, приобрел ли Гордеев всю компанию, включая доли его партнеров.

Эта сделка не отразится на текущем бизнесе компании, ее партнерах и клиентах, подчеркивает "Мортон".

ГК "Мортон" - один из крупнейших застройщиков жилья эконом-класса в Москве, Новой Москве и Московской области. По итогам 2015 года ГК построила и ввела в эксплуатацию 1,17 млн кв. метров недвижимости.

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