ФАС ожидает документы о покупке "Мортона" совладельцем группы ПИК Гордеевым

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает документы о покупке совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым девелоперской группы "Мортон". Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.

"Пока ходатайство не получили, ждем документы", - сказал представитель ФАС.

В антимонопольном ведомстве не смогли пояснить ТАСС, нуждается ли такая сделка в одобрении ФАС.

"Сначала нужно узнать детали, посмотреть документы и оценить доли", - сказал собеседник агентства.

Во вторник основатель и президент ГК "Мортон" Александр Ручьев объявил о продаже бизнеса Гордееву. Сумма и другие параметры сделки не раскрываются.

Ручьев пояснил ТАСС, что речь идет о продаже всей группы.

"Да, точно так", - сказал Ручьев, отвечая на вопрос, приобрел ли Гордеев всю компанию, включая доли его партнеров.

Эта сделка не отразится на текущем бизнесе компании, ее партнерах и клиентах, подчеркивает "Мортон".

ГК "Мортон" - один из крупнейших застройщиков жилья эконом-класса в Москве, Новой Москве и Московской области. По итогам 2015 года ГК построила и ввела в эксплуатацию 1,17 млн кв. метров недвижимости.