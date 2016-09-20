ФАС ожидает документы о покупке "Мортона" совладельцем группы ПИК Гордеевым

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает документы о покупке совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым девелоперской группы "Мортон". Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства.
"Пока ходатайство не получили, ждем документы", - сказал представитель ФАС.
В антимонопольном ведомстве не смогли пояснить ТАСС, нуждается ли такая сделка в одобрении ФАС.
"Сначала нужно узнать детали, посмотреть документы и оценить доли", - сказал собеседник агентства.
Во вторник основатель и президент ГК "Мортон" Александр Ручьев объявил о продаже бизнеса Гордееву. Сумма и другие параметры сделки не раскрываются.
Ручьев пояснил ТАСС, что речь идет о продаже всей группы.
"Да, точно так", - сказал Ручьев, отвечая на вопрос, приобрел ли Гордеев всю компанию, включая доли его партнеров.
Эта сделка не отразится на текущем бизнесе компании, ее партнерах и клиентах, подчеркивает "Мортон".
ГК "Мортон" - один из крупнейших застройщиков жилья эконом-класса в Москве, Новой Москве и Московской области. По итогам 2015 года ГК построила и ввела в эксплуатацию 1,17 млн кв. метров недвижимости.