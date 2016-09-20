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Голодец: страховой характер взносов во внебюджетные фонды должен сохраниться

Экономика и бизнес
20 сентября, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
По словам вице-премьера правительства РФ, собираемость взносов в ПФР с 2012 года существенно увеличилась - с 3 трлн рублей до 4,106 трлн рублей
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Вице-премьер РФ Ольга Голодец

Вице-премьер РФ Ольга Голодец

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Соцблок правительства РФ настаивает на сохранении страхового характера взносов во внебюджетные фонды, хотя у кабмина много предложений по изменению налоговой системы в целом. Об этом во вторник заявила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

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"У нас действительно много предложений по изменению в целом налоговой системы. В том числе есть коллеги, которые высказывают предложения об изменении в части сбора страховых взносов", - сказала Голодец.

"Но для нас принципиально, чтобы система оставалась страховой, чтобы сборы были четко увязаны с теми правами, которые возникают у людей в обмен на те взносы, которые за них уплачиваются. Поэтому никакая уравниловка для нас неприемлема", - отметила она.

По словам Голодец, собираемость взносов в ПФР с 2012 года существенно увеличилась - с 3 трлн рублей до 4,106 трлн рублей в 2016 году. "И это отличный результат, при том, что трансферты в пенсионную систему практически остались на прежнем уровне", - добавила она.

Голодец подчеркнула, что благополучие граждан зависит от роста экономики. "И в этом смысле мы связываем определенные надежды с некоторыми предложениями, которые проводят коллеги. Тема по конечным сценариям будет решена буквально в ближайшие дни, я думаю, что максимум полторы недели, потому что мы должны вносить уже бюджет", - сказала вице-премьер.

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Голодец, Ольга Юрьевна
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