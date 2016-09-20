Голодец: страховой характер взносов во внебюджетные фонды должен сохраниться

"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"Культура 20 сентября, 19:15
"Барыс" прервал 10-матчевую победную серию ЦСКА в чемпионате КХЛСпорт 20 сентября, 18:53
Чуркин: соглашения по Сирии не могут выполняться, так как США отказываются их публиковатьПолитика 20 сентября, 18:45
Apple хочет запатентовать бумажный пакетЭкономика и бизнес 20 сентября, 18:20
РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть в сборной до мая 2017 годаСпорт 20 сентября, 18:15
В Салониках завершилась выставка THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR TIF 2016Новости партнеров 20 сентября, 17:58
ПКР: поврежденная допинг-проба паралимпийца Романа Петушкова не доказывает его винуСпорт 20 сентября, 17:56
Победу Кадырова на выборах главы Чечни отметили народными гуляньями в центре ГрозногоПолитика 20 сентября, 17:39
Патриарх признал справедливой критику строительства в Москве однотипных храмовОбщество 20 сентября, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Соцблок правительства РФ настаивает на сохранении страхового характера взносов во внебюджетные фонды, хотя у кабмина много предложений по изменению налоговой системы в целом. Об этом во вторник заявила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"У нас действительно много предложений по изменению в целом налоговой системы. В том числе есть коллеги, которые высказывают предложения об изменении в части сбора страховых взносов", - сказала Голодец.
"Но для нас принципиально, чтобы система оставалась страховой, чтобы сборы были четко увязаны с теми правами, которые возникают у людей в обмен на те взносы, которые за них уплачиваются. Поэтому никакая уравниловка для нас неприемлема", - отметила она.
По словам Голодец, собираемость взносов в ПФР с 2012 года существенно увеличилась - с 3 трлн рублей до 4,106 трлн рублей в 2016 году. "И это отличный результат, при том, что трансферты в пенсионную систему практически остались на прежнем уровне", - добавила она.
Голодец подчеркнула, что благополучие граждан зависит от роста экономики. "И в этом смысле мы связываем определенные надежды с некоторыми предложениями, которые проводят коллеги. Тема по конечным сценариям будет решена буквально в ближайшие дни, я думаю, что максимум полторы недели, потому что мы должны вносить уже бюджет", - сказала вице-премьер.