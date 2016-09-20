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Создатель приложения FindFace установит систему распознавания лиц в казино в Приморье

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Система идентифицирует человека, если он хотя бы раз заходил в заведение. На основании собираемых данных можно узнать предпочтения посетителей и выделить тех, которые, к примеру, тратят больше денег
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания N-Tech.Lab, создатель популярного приложения FindFace для поиска человека по фотографии в социальной сети, установит систему распознавания лиц во всех казино компании Diamond Fortune Holdings, которая арендует около 40% территории игровой зоны "Приморье", говорится в сообщении N-Tech.Lab. Инвестиции в запуск системы не уточняются.

Решение N-Tech.Lab было выбрано по итогам тестирования нескольких существующих на рынке продуктов. "Мы ищем наиболее перспективные и инновационные продукты по всему миру", - пояснил директор по игре Diamond Fortune Горан Милошески, слова которого приводятся в сообщении.

"Технологии на основе распознавания лиц в связке с большим опытом использования решений для систем видеонаблюдения позволят создать уникальный продукт не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения принципиально нового уровня взаимодействия с клиентами", - уверен он.

Система распознавания лиц позволяет выделить подозрительного посетителя в толпе даже в условиях плохого освещения или маскировки и оповестить об этом службы безопасности казино. В то же время это решение можно использовать для идентификации постоянных посетителей казино. Система идентифицирует человека, если он хотя бы раз заходил в заведение. На основании собираемых данных можно узнать предпочтения посетителей, выделить тех, которые, к примеру, тратят больше всего денег, и делать им уникальные предложения.

Помимо развлекательной индустрии, для системы распознавания лиц перспективным является сегмент ритейла, пояснил сооснователь N-Tech.Lab Артем Кухаренко, процитированный в сообщении. "Фактически мы предоставляем партнерам возможность максимально хорошо узнать своих клиентов без необходимости убеждать их получать карты лояльности", - уверен Кухаренко, уточнив, что клиентами компании также могут быть заведения общепита и банки.

Компания N-Tech.Lab была создана в 2015 г. В феврале 2016 г. она запустила сервис FindFace, позволяющий найти человека по фотографии в соцсети "ВКонтакте".

Игорная зона

Игорная зона "Приморье" строится в бухте Муравьиная под Владивостоком на площади 620 га. Помимо развлекательных центров и казино, здесь предполагается возвести отели и гостевые виллы, яхт-клуб, многофункциональный торгово- выставочный комплекс, несколько кинотеатров, набережную и другие туристические объекты.

Осенью 2015 года здесь открылось крупнейшее в России казино Tigre de Cristal, инвестором которого является G1 Entertainment совместно с Melco International Development Limited, также ключевыми инвесторами стали компания NagaCorp Ltd (Малайзия), "Royal Time Приморье" и Diamond Fortune Holdings Prim. Инфраструктура развлекательной зоны создается за счет краевого бюджета. Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году. К моменту выхода зоны на проектную мощность будет создано до 15 тыс. новых рабочих мест только лишь по направлению прямой занятости, а в смежных отраслях - до 30 тыс.

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