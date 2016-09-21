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Wood Mackenzie: цена нефти начнет расти в IV квартале на фоне сокращения мировых запасов

Экономика и бизнес
21 сентября, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Отмечается, что при этом, что рост поставок со стороны стран ОПЕК компенсируется падением добычи со стороны стран, не входящих в картель
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Повышение цены на нефть может начаться в четвертом квартале 2016 года на фоне сокращения ее мировых запасов, сообщил ТАСС старший аналитик британского консалтингового агентства Wood Mackenzie Алан Гелдер.

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"Рынок нефти ребалансируется на фоне растущего спроса", - сказал эксперт, добавив при этом, что рост поставок со стороны стран ОПЕК компенсируется падением добычи со стороны стран, не входящих в картель. "Мы прогнозируем сокращение запасов нефти в четвертом квартале 2016 года, а затем и во второй половине 2017 года, что станет поддержкой для более высоких цен", - отметил он, не указывая диапазон прогнозируемых цен.

По мнению эксперта Mackenzie, соглашение о мерах по стабилизации цен на нефть, заключенное недавно между Россией и Саудовской Аравией, не окажет значительного влияния на рынок.

"Время, прошедшее после анонсирования соглашения, подтвердило наше мнение о том, что оно не окажет влияния на реальные объемы производства ОПЕК и России. Документ не предусматривает каких-либо конкретных действий (по ограничению добычи - прим. ред.)", - объясняет он.

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Также Гелдер оценил шансы присоединения Ирана к мерам по ограничению добычи как слабые: "Наш прогноз таков, что в ближайшей перспективе шансы присоединения Ирана низки, так как он еще не достиг досанкционного уровня добычи в четыре млн баррелей в сутки". По его мнению, участвовать в переговорах по ограничению добычи Иран будет готов не ранее начала следующего года.

По словам эксперта, в целом согласованные действия внутри ОПЕК по стабилизации добычи, конечно, поддержат рост цен. Но высокие цены, в свою очередь, приведут к тому, что страны, не входящие в картель, - такие, как США - увеличат инвестиции в добычу. "Это ключевая проблема для таких производителей, как Россия, Саудовская Аравия и члены ОПЕК", - сказал он. Американские производители сланцевой нефти более гибки по отношению к рынку, чем традиционные проекты, благодаря меньшим объемам добычи и инвестиций. Поэтому именно американские игроки окажутся в выигрыше от любых мер по ограничению добычи ОПЕК, резюмировал эксперт Mackenzie.

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