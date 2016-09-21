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ФАС пока "глубоко не обсуждала" с Минфином изъятие НДПИ у независимых производителей газа

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:16 UTC+3
Глава ведомства отметил, что рынок чувствителен к изменениям налогового законодательства, поэтому необходимо создать правильный баланс сдерживающих и повышающих цены факторов
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России "глубоко не обсуждала" с Минфином изъятие НДПИ у независимых производителей газа, сообщил журналистам глава службы Игорь Артемьев.

"Мы еще с Минфином глубоко эту тему не обсуждали, поэтому рано говорить о какой-то позиции. Есть много идей, которые высказываются, по изменению налоговой системы", - сказал он.

Артемьев пояснил, что рынок чувствителен к изменениям налогового законодательства, поэтому необходимо создать правильный баланс сдерживающих и повышающих цены факторов.

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