Росфинмониторинг: криптовалюты могут разрушить экономику

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рынок криптовалют несет риск финансовой системе, они могут разрушить экономику. Такую точку зрения высказал журналистам статс-секретарь, заместитель генерального директора Росфинмониторинга Павел Ливадный в кулуарах форума "Интернет + финансы".

"Рынок биткоинов несет риск финансовой системе, регулируемых криптовалют нет", - сказал Ливадный. По его словам, Росфинмониторинг не может взять на себя роль регулятора биткоинов (криптовалюта - прим. ред.), в качестве регулятора должны выступать Минфин и ЦБ.

По его словам, регулируемые криптовалюты - это валюты, у которых понятный эмитент, получающий соответствующую государственную регистрацию, достаточно прозрачные источники их выпуска и существует возможность обмена на другую валюту. Основной точкой регулирования и контроля как раз является возможность обмена валют.

Ливадный пояснил, что традиционная валюта выпускается государством, что дает возможность регулировать ее массу, и таким образом обеспечивать платежный баланс, бороться с инфляцией и так далее. Криптовалюта, по его словам, это новое платежное средство, которое на сегодняшний день эмитируется неясными субъектами.

"Можно рассмотреть это просто как вариант расчетов между определенными замкнутыми сообществами, что на сегодняшний день имеет место. Можно рассмотреть это как вызов национальному суверенитету, через вбрасывание в экономику всеобщих эквивалентов, объем, которых не регулируется, которые реальными ценностями не подтверждены. Результатом стал в самой малой степени финансовый кризис в США, когда платежные обязательства совершенно не соотносились с реальной платежеспособностью экономики и населения, и с количеством реальных активов. В данном случае мы и получаем, что этот пузырь может лопнуть и разрушить. Если криптовалюты будут приняты достаточно большим количеством субъектов бизнеса и населения как платежное средство, это просто разрушит экономику", - отметил Ливадный.