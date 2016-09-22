Медведев: экономика России, несмотря на предсказания Обамы, избежала худшего сценария

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская экономика, несмотря на предсказания президента США Барака Обамы, избежала худшего сценария. Об этом говорится в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства России Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".

"В конце 2014 года нам предрекали катастрофу, а один известный политик утверждал, что российская экономика будет "порвана в клочья". Нам пророчили неуправляемый бюджетный кризис, срыв в инфляционную спираль и длительное падение рубля, продолжительный и глубокий спад производства, скачок безработицы. В общем, катастрофический сценарий. И он действительно мог произойти, если бы мы сделали худший выбор, выдав нервную, популистскую реакцию на обрушившиеся на нас трудности", - отмечает премьер-министр.

В январе 2015 года Барак Обама в очередном ежегодном послании Конгрессу США, в частности, заявлял, что после введения санкций Россия изолирована и ее экономика "разорвана в клочья".

В то же время Дмитрий Медведев отметил, что политика все чаще довлеет над экономикой и подменяет собой рыночную конкуренцию, а адекватная система глобального регулирования так и не сформировалась.

"Важнейшей особенностью современного этапа развития (и современного кризиса) становится политизация экономической жизни, особенно на международном уровне", - написал он. "Рынки все больше подчиняются политическим законам в ущерб законам экономики, политический фактор все активнее вмешивается в экономическую политику, подчас подменяя собой рыночную конкуренцию", - перечислил премьер. По его мнению, разного рода санкции - "лишь наиболее наглядное проявление этого тренда". В целом Медведев констатировал, что нынешний глобальный кризис "обусловил нарастание нестабильности мировых рынков, функционирование которых существенно отличается от того, что было принято на протяжении предшествовавших десятилетий". "Сформировался глобальный финансовый рынок, способный почти мгновенно перемещать по миру огромные суммы денег, но не сформировалась адекватная ему система глобального регулирования", - отметил глава правительства.