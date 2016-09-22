Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: экономика России, несмотря на предсказания Обамы, избежала худшего сценария

Экономика и бизнес
22 сентября, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС
Политика все чаще довлеет над экономикой, а адекватная система глобального регулирования так и не сформировалась, считает премьер-министр России
Материал из 1 страницы
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская экономика, несмотря на предсказания президента США Барака Обамы, избежала худшего сценария. Об этом говорится в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики" председателя правительства России Дмитрия Медведева для журнала "Вопросы экономики".

Смотрите также
Все санкции Запада против России

"В конце 2014 года нам предрекали катастрофу, а один известный политик утверждал, что российская экономика будет "порвана в клочья". Нам пророчили неуправляемый бюджетный кризис, срыв в инфляционную спираль и длительное падение рубля, продолжительный и глубокий спад производства, скачок безработицы. В общем, катастрофический сценарий. И он действительно мог произойти, если бы мы сделали худший выбор, выдав нервную, популистскую реакцию на обрушившиеся на нас трудности", - отмечает премьер-министр.

В январе 2015 года Барак Обама в очередном ежегодном послании Конгрессу США, в частности, заявлял, что после введения санкций Россия изолирована и ее экономика "разорвана в клочья".

В то же время Дмитрий Медведев отметил, что политика все чаще довлеет над экономикой и подменяет собой рыночную конкуренцию, а адекватная система глобального регулирования так и не сформировалась. 

"Важнейшей особенностью современного этапа развития (и современного кризиса) становится политизация экономической жизни, особенно на международном уровне", - написал он. "Рынки все больше подчиняются политическим законам в ущерб законам экономики, политический фактор все активнее вмешивается в экономическую политику, подчас подменяя собой рыночную конкуренцию", - перечислил премьер. По его мнению, разного рода санкции - "лишь наиболее наглядное проявление этого тренда".

В целом Медведев констатировал, что нынешний глобальный кризис "обусловил нарастание нестабильности мировых рынков, функционирование которых существенно отличается от того, что было принято на протяжении предшествовавших десятилетий". "Сформировался глобальный финансовый рынок, способный почти мгновенно перемещать по миру огромные суммы денег, но не сформировалась адекватная ему система глобального регулирования", - отметил глава правительства.

Смотрите также

Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций
Песков: Россия не считает разумной санкционную риторику со стороны США
В Лигурии за отмену санкций против России проголосовала правящая Демпартия

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Санкции в отношении России
Персоны
Обама, Барак Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
2
Медведев: российская экономика преодолела кризис, не прибегая к популистским мерам
3
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
4
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
6
Шведы вышли в полуфинал Кубка мира, несмотря на поражение от команды Северной Америки
7
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
Темы дня
Реклама