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Общая сумма выплат вкладчикам Вега-банка, М2М Прайвет банка и МБР превысит 3,3 млрд руб.

Экономика и бизнес
22 декабря, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
За выплатами в Вега-банк могут обратиться около 4,1 тыс. вкладчиков, в М2М Прайвет банк - порядка 900 вкладчиков, в МБР - около 760 человек
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Общая сумма выплат страхового возмещения вкладчикам московских Вега-банка, М2М Прайвет банка и Международного банка развития (МБР), у которых были отозваны лицензии, превысит 3,3 млрд рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

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В частности, выплаты вкладчикам Вега-банка составят порядка 2,5 млрд рублей, М2М Прайвет банка - 467,3 млн рублей, МБР- 364,2 млн рублей.

За выплатами в Вега-банк могут обратиться около 4,1 тыс. вкладчиков, в М2М Прайвет банк - порядка 900 вкладчиков, в МБР - около 760 человек.

Вкладчики Вега-банка должны обратиться в Росгосстрах банк, М2М Прайвет банка - в Минбанк, МБР - в Россельхозбанк.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 23 декабря 2016 года по 23 декабря 2017 года.

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Вега-банка за неадекватную оценку рисков и сомнительные операции; у М2М Прайвет банка, являющегося "дочкой" Азиатско-Тихоокеанского банка, - за размещение денежных средств в низкокачественные активы; у МБР - за высокорискованную кредитную политику.

Согласно данным отчетности, на 1 ноября 2016 года по величине активов Вега-банк занимал 304-е место в банковской системе РФ, М2М Прайвет банк - 164-е место, а Международный банк развития - 423-е место.

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