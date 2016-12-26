РФ введет электронное оформление въездной визы через свободный порт Владивосток

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия введет электронное оформление въездной визы для иностранцев, которые приезжают через свободный порт Владивосток. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Иностранные граждане смогут быстрее оформлять однократные обыкновенные визы со сроком пребывания в России до восьми дней. Получить такую визу можно будет в электронном виде, что является для нашей страны пока уникальным решением", - сказал Медведев.

По словам премьер-министра, благодаря этому, оформление визы существенно упростится. "Достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. Консульский сбор в этом случае не взимается. Виза позволит приезжающим беспрепятственно передвигаться в пределах территории свободного порта Владивосток", - сказал Медведев.

По его словам, это будет способствовать улучшению деловых контактов. Также, отметил он, это позволит увеличить поток туристов из-за рубежа.