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Галушка: РФ и Япония должны вместе принимать решение о хоздеятельности на Курилах

Экономика и бизнес
27 декабря, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
По словам министра по развитию Дальнего Востока, сторонам следует отталкиваться от конкретных проектов
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка уверен, что лидеры России и Японии должны принимать решение о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, исходя из планов инвесторов реализовать тот или иной проект на островах. Об этом он заявил во вторник журналистам.

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"На мой взгляд, в этом вопросе прежде всего следует отталкиваться от конкретных проектов. Мы должны с японской стороной сформулировать эти проекты, причем эти проекты должны быть не придуманные в кабинетах министерств и ведомств, а проекты, в первую очередь, подкрепленные реальными намерениями и реальным интересом, реальной готовностью вкладывать инвестиции со стороны инвесторов как японских, так и российских", - сказал Галушка.

На пресс-конференции в ТАСС он отметил, что решение лидеров России и Японии проработать вопрос ведения совместной хозяйственной деятельности на Курилах является прорывным и единственно верным в настоящее время. "Путь к этому составил десятилетие <...> Это, безусловно, важное, позитивное, прорывное и единственное возможное решение", - отметил Галушка.

Консультации сторон о совместной хозяйственной деятельности на островах уже начались. Возглавляет работу по проведению консультаций МИД РФ, к этой работе также привлечены Минэкономразвития, Минвостокразвития и другие ведомства, которые имеют отношение к экономическому развитию Дальнего Востока.

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Планы по сотрудничеству в силе

Галушка также обратил внимание на то, что Россия сохраняет планы по дальнейшему сотрудничеству с Японией, а японские инвесторы - к реализации проектов на Дальнем Востоке, несмотря на отстранение от должности бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который ранее часто принимал участие в переговорах с японскими властями и бизнесом.

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"Моя оценка состоит в том, что это (уголовное дело в отношении Улюкаева - прим. ТАСС) внутреннее дело России, внутренний вопрос, который возник в РФ. В этот же день (15 ноября, в день проведения переговоров с японской стороной - прим. ТАСС) вице-премьер Шувалов подтвердил все наши намерения развивать сотрудничество с японскими партнерами и механизмы, которые были созданы для дальнейшей работы", - сказал министр.

По итогам недавнего двухдневного визита президента России Владимира Путина в Японию и его встреч с японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечается, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".

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Спор вокруг Курил Дело Алексея Улюкаева
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