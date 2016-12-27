Visa заявила, что не взимает комиссию за свои услуги

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Visa заявила, что не взимает комиссию за пользование услугами, предприятия выплачивают ее банку-эквайеру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Visa.

"Visa не взимает комиссии с торгово-сервисных предприятий и держателей карт за пользование услугами своей процессинговой сети, торгово-сервисные предприятия выплачивают "торговую уступку" банку-эквайеру", - сообщили в компании.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила заявление Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с жалобой на платежные системы Visa и MasterCard. РАТЭК пожаловалась на высокую стоимость эквайринга.

Пресс-служба платежной системы также отметила, что размер межбанковской комиссии, определяемой компанией Visa, рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить баланс между участниками системы и стимулировать выпуск карт и развитие сети их приема.

Претензии РАТЭК

Представители отрасли считают, что развитие безналичных оплат стимулирует движение товарных рынков в сторону обеления, повышения собираемости налогов, выводу из тени недобросовестных игроков. Однако действия платежных систем сдерживают рост безналичных платежей из-за высокой стоимости их обслуживания по сравнению с наличным оборотом.

По подсчетам экспертов, которые приводит РАТЭК, только за 2015 г. ритейлеры уплатили более 150 млрд руб. торговой уступки (эквайринг), что приводит к отказу небольших ритейлеров, в том числе интернет-магазинов, принимать безналичные платежи.

Стоимость эквайринга для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг, варьируется от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании (при этом ставка в 1,6% доступна только компаниям с многомиллиардными оборотами).

Размер торговой уступки складывается из многих составляющих, однако ее основную часть составляет межбанковская комиссия (ставка interchange), отмечают в РАТЭК. Это комиссия, которую получает банк, выпустивший карту, по которой была произведена оплата покупки.

"Величина этой ставки устанавливается международной платежной системой (МПС) по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки. Ставки межбанковских комиссий сегодня варьируются от 0,5% до 2,1%. Причем, большая часть тарифов находится в закрытом режиме. Например, тарифы платежной системы Visa в открытом доступе отсутствуют, тарифы MasterCard опубликованы", - говорится в пресс-релизе РАТЭК.

В РАТЭК также отмечают, что для операций, проводимых одной и той же банковской картой, установлены различные тарифы, причем самые высокие из них - для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары.

Позиция АКИТ

Как сообщил в свою очередь журналистам глава АКИТ Алексей Федоров, "подобной жалобой ассоциация пытается защитить 45 тыс. интернет-магазинов от дискриминации международных платежных систем".

"В России минимальная стоимость эквайринга в интернете составляет 1,6%, тогда как в Европе и Австралии уже приняли решение о снижении ставок interchange до 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных", - сказал он.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство будет проверять тарифы платежных систем, как только получит соответствующее обращение.