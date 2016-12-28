Греф считает Дональда Трампа "президентом изменений".

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает позитивных изменений от вновь избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение глава Сбербанка высказал в интервью газете "Ведомости".
"Пока никто не знает Трампа-президента. Многие знают Трампа-бизнесмена и Трампа-кандидата, но не президента. И я не берусь предсказывать, но у меня позитивные ожидания. Я встречался с Трампом, и впечатления от общения очень позитивные, знаю некоторых членов его команды", - сказал Греф, отвечая на вопрос, как он оценивает "фактор Трампа".
Минусом команды Трампа он назвал небольшой опыт в политике.
"Проблемой будет отсутствие политического опыта, но у них есть солидный бизнес-опыт: это прагматичные люди, сумевшие победить в жесткой конкурентной борьбе. И у этих людей, и у системы достаточно ресурса, чтобы делать выверенные и правильные шаги, - отметил Греф. - Я всегда приветствую изменения - сегодня, как никогда, миру нужны изменения. Накопилось очень много диспропорций и в национальных экономиках, в том числе американской, и в мире. Трамп - это президент изменений".
Греф подчеркнул, что в западных странах накопился большой запрос на изменения, однако не стал прогнозировать, какое будущее ожидает мир в связи с ними. "Люди и в США, и в Великобритании голосовали за изменения, надеюсь, они будут происходить. Но в целом сейчас очень хорошая почва для любителей гадать, что нас ждет впереди. Я к их числу не отношусь, но, повторю, ожидания у меня позитивные", - отметил Греф.