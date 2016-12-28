Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Греф считает Дональда Трампа "президентом изменений".

Экономика и бизнес
28 декабря, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Минусом команды избранного президента глава Сбербанка назвал небольшой опыт в политике
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает позитивных изменений от вновь избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение глава Сбербанка высказал в интервью газете "Ведомости".

"Пока никто не знает Трампа-президента. Многие знают Трампа-бизнесмена и Трампа-кандидата, но не президента. И я не берусь предсказывать, но у меня позитивные ожидания. Я встречался с Трампом, и впечатления от общения очень позитивные, знаю некоторых членов его команды", - сказал Греф, отвечая на вопрос, как он оценивает "фактор Трампа".

Смотрите также
Дональд Трамп
Эксперты увидели в исключении России из списка угроз заявку Трампа на новый курс

Минусом команды Трампа он назвал небольшой опыт в политике.

"Проблемой будет отсутствие политического опыта, но у них есть солидный бизнес-опыт: это прагматичные люди, сумевшие победить в жесткой конкурентной борьбе. И у этих людей, и у системы достаточно ресурса, чтобы делать выверенные и правильные шаги, - отметил Греф. - Я всегда приветствую изменения - сегодня, как никогда, миру нужны изменения. Накопилось очень много диспропорций и в национальных экономиках, в том числе американской, и в мире. Трамп - это президент изменений".

Греф подчеркнул, что в западных странах накопился большой запрос на изменения, однако не стал прогнозировать, какое будущее ожидает мир в связи с ними. "Люди и в США, и в Великобритании голосовали за изменения, надеюсь, они будут происходить. Но в целом сейчас очень хорошая почва для любителей гадать, что нас ждет впереди. Я к их числу не отношусь, но, повторю, ожидания у меня позитивные", - отметил Греф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Победа Трампа на выборах в США
Персоны
Трамп, Дональд Греф, Герман Оскарович
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
2
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
3
СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуация
4
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
В Черногории в международный розыск объявили двух россиян и трех сербов
7
Анализ данных самописца Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин ЧП
Темы дня
Реклама