Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки

Экономика и бизнес
28 декабря, 4:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Освоение новых технологий в области безналичных форм оплаты поможет концерну скорее оправиться от "дизельного скандала", считает The Wall Street Journal
Материал из 1 страницы
© EPA/IAN LANGSDON

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Германский автоконцерн Volkswagen приобрел канадскую компанию PayByPhone, оказывающую услуги в оплате парковок с помощью приложения для мобильных устройств, телефонного звонка или SMS. Сделка позволяет Volkswagen упрочить свои позиции на динамично развивающемся рынке приспособлений, призванных облегчить жизнь владельцев частных машин, и со временем увеличить прибыли, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Смотрите также

Volkswagen отзывает в России почти 4,5 тыс. Caddy, Golf и Jetta
Продажи Volkswagen в РФ за 11 месяцев 2016 года снизились на 4,8%
Volkswagen Group Rus отзывает 90 кроссоверов Bentley Bentayga

Базирующаяся в Ванкувере PayByPhone была основана в 2000 году и обрабатывает транзакции на сумму $300 млн в год. Объем сделки с автогигантом пока не раскрывается.

Как замечает издание, при продаже автомобилей производители обычно зарабатывают не более 10%. При этом на рынке услуг, затрагивающем обмен данными владельцев машин, данный показатель в отдельных случаях может достигать 75%. Освоение новых технологий в области безналичных форм оплаты поможет концерну скорее оправиться от "дизельного скандала", считает The Wall Street Journal.

Ранее в этом году Volkswagen достиг соглашения с американскими властями, согласно которому он обязуется потратить около 10 млрд долларов на починку или выкуп примерно 475 тысяч проданных в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих машинах было установлено программное обеспечение (ПО), позволяющее обходить существующие жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения в машинах указанного ПО. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. Как сообщили в концерне, проблема фальсификации экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах может затрагивать до 11 млн машин по всему миру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Скандалы вокруг крупных автоконцернов
Страны
Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-Харбор
4
Трамп усмотрел вину Обамы в поражении Клинтон на выборах в важнейших штатах
5
Рауль Кастро: экономика Кубы не движется в сторону капитализма
6
Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
7
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
Темы дня
Реклама