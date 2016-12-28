В Татарстане до конца недели составят реестр пострадавших клиентов Татфондбанка

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КАЗАНЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Минэкономики Татарстана до конца недели составит реестр юридических лиц, руководители которых считают себя пострадавшими после прекращения Татфондбанком рассчетно-кассового обслуживания. Об этом сообщил журналистам министр экономики Артем Здунов.
"Я думаю, на этой неделе мы точно сможем сказать, по каким направлениям и сколько предпринимателей считают себя пострадавшими, соответственно оказать им поддержку", - сказал Здунов. "Завтра - послезавтра мы сможем это назвать в соответствии с реестром", - добавил он.
По словам министра, свой реестр пострадавших также ведут представители инициативной группы клиентов Татфондбанка. "Получилось так, что свой реестр ведут и сами клиенты банка и мы ведем реестр по обращениям, но наш реестр является более точным, потому что мы фиксируем не только юрлиц, но и какие категории вопросов у них возникли, у нас есть систематизация пока восьми разделов", - пояснил Здунов.
Как ранее сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, республика готова поддержать клиентов банка, перечислив 1 млрд рублей в фонд поддержки предпринимательства для предоставления льготных кредитов микро и малым предприятиям. Остальным категориям юрлиц согласились помочь три банка и Гарантийный фонд Республики Татарстан.
Банк России с 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца в связи с неудовлетворением банком требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.