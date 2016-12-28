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"Роснефть" до сих пор не заключила с "Транснефтью" договор на прокачку на 2017 год

Экономика и бизнес
28 декабря, 19:22 UTC+3 МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Компания обратилась в суд, требуя принятия предварительных обеспечительных мер, фактически выбивая для себя нестандартные с рынком эксклюзивные условия, заявил официальный представитель "Транснефти"
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" до сих пор не заключила с "Транснефтью" договор на транспортировку нефти и нефтепродуктов на следующий год, сообщил журналистам официальный представитель трубопроводной монополии Игорь Демин.

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"Нефтяные компании по существующему регламенту заключают договоры на транспортировку нефти и нефтепродуктов на будущий год до 1 декабря текущего года. Однако компания "Роснефть" из года в год срывает нормативные сроки подписания. На сегодняшний момент, 28 декабря 2016 года, компания "Роснефть" единственная не заключила договоры на транспортировку нефти и нефтепродуктов с компанией "Транснефть", - сказал он.

Демин добавил, что вместо завершения договорной кампании в нормативно установленные сроки, соблюдаемые всеми остальными участниками рынка, "Роснефть" обратилась в суд, "с требованием принятия предварительных обеспечительных мер, фактически затягивающих на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку и выбивая для себя нестандартные с рынком эксклюзивные условия".

При этом представитель "Транснефти" отметил, что в компании до сих пор не известны детали дела, не удалось ознакомиться с поданным заявлением.

"Вопреки действующим нормам возможно только прочитать определение суда на его сайте. Обращает на себя внимание тот факт, что компания "Роснефть" обратилась и получила судебные меры после 26 декабря - даты введения в арбитражном суде г. Москвы предпраздничных ограничений на документооборот, в том числе и на ознакомление с делом. Принятое таким образом решение суда является незаконным и компания будет его обжаловать. При этом речь о приостановке транспортировки не идет", - добавил он.

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Демин подчеркнул, что в ПАО "Транснефть" есть понимание, что "судебная активность накануне новогодних праздников связана не столько со стремлением защитить права "Роснефти", сколько прикрыть неквалифицированную работу отдельных менеджеров компании и затянуть законодательно установленные сроки согласования договора".

Комментарии "Роснефти" пока получить не удалось.

Как сообщали ранее ТАСС в Арбитражном суде Москвы, НК "Роснефть" 27 декабря подала иск к "Транснефти" об обеспечении имущественных интересов. Ответчиком, согласно материалам арбитражного суда, является "Транснефть". Арбитражный суд Москвы сегодня удовлетворил это заявление "Роснефти", сказала ТАСС пресс-секретарь суда Елена Фортунатова, не уточнив, какие обеспечительные меры наложены судом.

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