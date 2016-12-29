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Власти Сахалина и МИД РФ готовят план по совместной хоздеятельности с Японией на Курилах

Экономика и бизнес
29 декабря, 7:21 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 29, декабря. /ТАСС
По данным пресс-службы регионального правительства, в ближайшее время документ, содержащий конкретные шаги, будет предложен японской стороне
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалина и Министерство иностранных дел РФ готовят план действий по совместной хозяйственной деятельности российского и японского бизнеса на Южных Курилах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"Его детали обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора Олега Кожемяко, члена Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева и заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова", - говорится в сообщении. Встреча прошла в рамках исполнения решений, выработанных по итогам визита президента России Владимира Путина в Японию, который состоялся 15-16 декабря этого года. Обсуждены возможные шаги регионального правительства в поддержку договоренностей, ранее достигнутых главами двух государств Владимиром Путиным и Синдзо Абэ

По данным пресс-службы, в ближайшее время документ, содержащий конкретные шаги, будет предложен японской стороне.

Олег Кожемяко в ходе недавней встречи в Токио с губернатором Хоккайдо Такахаси Харуми заявлял о готовности предоставить возможности для участия японских компаний в реализации проектов на Южных Курилах: при строительстве жилья, дорог, создании мусороперерабатывающих производств и в сфере аквакультуры.

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