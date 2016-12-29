Цены на бензин в РФ за неделю выросли до 36,37 руб.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 19 по 25 декабря - выросли на 6 коп. и составили 36,37 руб. за литр. Цены на дизтопливо увеличились на 25 коп. - до 36,88 руб. С начала года цены на бензин выросли на 3,9%, на дизельное топливо - на 3,4%, сообщается в материалах Росстата.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 26 декабря составила 33,64 руб. (на 19 декабря - 33,60 руб.), Аи-92/Аи-93 - 35,29 руб. (35,23 руб.), Аи-95 и выше - 38,40 руб. (38,36 руб.). Стоимость дизельного топлива составила 36,88 руб. (на 19 декабря - 36,63 руб.).

За прошедшую неделю в 43 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на автомобильный бензин. Больше всего они увеличились в Ульяновске и Йошкар-Оле - на 1%.

В Москве за прошедшую неделю автомобильный бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 33,89 руб. до 36,7 руб. за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,19 руб. до 40,8 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) стоил от 34,5 руб. до 36,29 руб., марки Аи-95 и выше - от 37,9 руб. до 40,04 руб. за литр.