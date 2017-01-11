СМИ: Счетная палата выявила ущерб от незаконной вырубки леса на 11,9 млрд рублей

Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия в Томской области из-за гриппаСибирь 11 января, 8:29
Число безработных в Южной Корее впервые с 2000 года превысило 1 млн человекЭкономика и бизнес 11 января, 8:04
СМИ: администрация Обамы надеялась использовать ИГ для давления на АсадаМеждународная панорама 11 января, 7:32
Панарин отдал голевую передачу в победном матче НХЛ "Чикаго" - "Детройт"Спорт 11 января, 7:29
Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 11 января, 7:09
Три очка Маршанда помогли "Бостону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛСпорт 11 января, 7:06
В Томске выпало рекордное за 18 лет количество снегаОбщество 11 января, 7:05
ФК "Томь" проведет первый тренировочный сбор в ТурцииСпорт 11 января, 6:51
"Филадельфия" проиграла "Баффало" в НХЛ, Проворов отдал голевую передачуСпорт 11 января, 6:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ущерб от незаконной рубки древесины составляет в России около 11,9 млрд рублей. Это следует из материалов Счетной палаты РФ, на которые ссылается газета "Известия". Основной причиной незаконной вырубки ведомство называет нехватку кадров лесоохраны.
"На 1 января 2016 года он (ущерб от незаконной вырубки леса) составил 11 874 млн рублей. Почти половина объема незаконных рубок (49,5%) приходится на Сибирский федеральный округ. За пять лет общий запас древесины в стране снизился на 231 млн кубометров", - приводит газета данные Счетной палаты.
При этом основной причиной повальной вырубки древесины в ведомстве называют недостаточную по сравнению с нормой правительства РФ численность кадров, осуществляющих охрану леса на территории России.
По словам газеты, в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) считают выводы Счетной палаты не совсем верными, так как в них указываются данные только о потерянных кубометрах леса, а информация о прирастаемой древесине не включается.