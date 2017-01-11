СМИ: Счетная палата выявила ущерб от незаконной вырубки леса на 11,9 млрд рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ущерб от незаконной рубки древесины составляет в России около 11,9 млрд рублей. Это следует из материалов Счетной палаты РФ, на которые ссылается газета "Известия". Основной причиной незаконной вырубки ведомство называет нехватку кадров лесоохраны.

"На 1 января 2016 года он (ущерб от незаконной вырубки леса) составил 11 874 млн рублей. Почти половина объема незаконных рубок (49,5%) приходится на Сибирский федеральный округ. За пять лет общий запас древесины в стране снизился на 231 млн кубометров", - приводит газета данные Счетной палаты.

При этом основной причиной повальной вырубки древесины в ведомстве называют недостаточную по сравнению с нормой правительства РФ численность кадров, осуществляющих охрану леса на территории России.

По словам газеты, в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) считают выводы Счетной палаты не совсем верными, так как в них указываются данные только о потерянных кубометрах леса, а информация о прирастаемой древесине не включается.