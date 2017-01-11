Поступления в бюджет РФ от аукционов в 2016 г. составили 52,5 млрд рублей

ТАНХОЙ /РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ/, 11 января. /ТАСС/. Объем средств, которые поступят в бюджет до конца 2016 г. от разовых платежей по итогам аукционов и конкурсов составит 52,5 млрд руб., от аукционов на углеводородные участки - 46 млрд руб., сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Общий объем поступлений от аукционов на углеводородные участки составил свыше 46 млрд рублей. Всего - 52,5 млрд рублей.", - сказал министр.

Ранее Донской сообщал, что в бюджет от проведения аукционов поступило более 49 млрд рублей.

Новые месторождения

Общее количество месторождений углеводородов, открытых в России в 2016 году, составило 40, также было открыто около 60 месторождений твердых полезных ископаемых, сообщил Донской.

"По предварительным данным, за 2016 год открыто 40 месторождений углеводородного сырья. Средняя оценка величины месторождений по сумме категорий С1+С2 составляет по извлекаемым запасам нефти 1,7 млн тонн, по газу - 14,5 млрд. кубометров", - сказал министр.

Он добавил, что, по предварительной оценке, недропользователями в 2016 году также было открыто около 60 месторождений твердых полезных ископаемых. "При этом больше половины из них - мелкие россыпи золота", - добавил министр.

По словам Донского, наиболее крупным нефтяным месторождением стало месторождение Нерцетинское, расположенное в НАО. Оно оценивается по извлекаемым запасам нефти в 17,4 млн т. (открыто дочерним предприятием Роснефти) и нефтегазоконденсатное Верхнеичерское, расположенное в Иркутской области с извлекаемыми запасами нефти 11,4 млн.т., газа -52,6 млрд. кубометров (открыто ООО "Восток-Энерджи").

Среди впервые поставленных на баланс месторождений твердых полезных ископаемых министр выделил комплексное железорудное месторождение Серовское в Свердловской области с запасами категории АВС1: железо - 62 млн т, хром - 3 млн т, никель - 359 тыс. т.

"Значительные приросты запасов категории АВС1 получены при доразведке Удоканского медного месторождения в Забайкальском крае - 2,4 млн т меди, Павловского свинцово-цинкового месторождения в Архангельской обл. - 11 млн т цинка, Верхнекингашского месторождения в Красноярском крае - 108 т металлов платиновой группы, Олимпиаднинского месторождения золота в Красноярском крае - 54,4 т золота, Накынского рудного поля (трубки Нюрбинская и Ботуобинская) - 32,8 млн. карат алмазов", - добавил Донской.

Прогноз по приросту

Минприроды РФ сохраняет прогноз прироста запасов жидких углеводородов по итогам 2016 г. на уровне 575 млн т, газа - 702 млрд кубометров, сообщил Донской.

"По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов - нефть и конденсат - должен составить 575 млн т., по газу - свободный газ и газ газовых шапок - 702 млрд кубометров. Мы сохраняем этот прогноз", - сказал Донской.

Ранее, докладывая президенту РФ Владимиру Путину, Донской сообщал, что прирост запасов нефти в России по итогам 2016 года предварительно составит 575 млн тонн, прирост запасов газа - 701 млрд кубометров.

Цена на нефть

Решение ОПЕК по заморозке добычи нефти сбалансирует мировой рынок и в среднесрочной перспективе подтолкнет нефть марки Brent к цене $60-65 за баррель, считает Донской.

"Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок: дополнительная нефть какое-то время перестанет поступать, а растущий спрос на сырье компенсирует имеющиеся на сегодня излишки 1-1,5 млн барр./сут.

Заморозка добычи подтолкнет нефть марки "Вrеnt" выше 50 $/барр., и в среднесрочной перспективе - в 2017-2018 гг. - можно ожидать 60-65 $/барр.", - сказал Донской.

"Сокращение объемов добычи среди участников российского рынка в первом полугодии 2017 г. прогнозируется в 2,7%", - добавил он.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 г. подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 г. присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.