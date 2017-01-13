Takata согласилась выплатить $1 млрд из-за дефектов подушек безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Японская компания Takata признает свою вину в связи с неисправностью подушек безопасности ее производства и выплатит властям США $1 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой в Детройте (штат Мичиган).

Как отмечается в документе, Takata "согласилась признать вину в мошенничестве", а также "выплатить $1 млрд в качестве компенсации за незаконную продажу подушек безопасности с неисправными насосами".

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные этой фирмой подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из- за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 получили ранения, как минимум 11 смертей приходятся на США.

Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей, 5,7 млн из них - в США.