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Takata согласилась выплатить $1 млрд из-за дефектов подушек безопасности

Экономика и бизнес
13 января, 22:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Компания "согласилась признать вину в мошенничестве", а также "выплатить $1 млрд в качестве компенсации за незаконную продажу подушек безопасности с неисправными насосами"
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НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Японская компания Takata признает свою вину в связи с неисправностью подушек безопасности ее производства и выплатит властям США $1 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой в Детройте (штат Мичиган).

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Как отмечается в документе, Takata "согласилась признать вину в мошенничестве", а также "выплатить $1 млрд в качестве компенсации за незаконную продажу подушек безопасности с неисправными насосами".

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные этой фирмой подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из- за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 получили ранения, как минимум 11 смертей приходятся на США.

Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей, 5,7 млн из них - в США.

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