Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу Западу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первая рабочая неделя 2017 года для многих экономистов и политиков в России закончилась на Гайдаровском форуме на позитиве: экспертное сообщество благодушно обсуждало перспективы российской экономики на фоне растущей цены на нефть и риторики новой администрации США. Редкие призывы снять "розовые очки" и воспользоваться складывающейся благоприятной экономической ситуацией для планирования структурных реформ, не могли испортить всеобщий оптимистический настрой.

Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключает, что после 31 декабря Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений в Западом.

"Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США - Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года (окончание срока действия санкций РФ - прим. ТАСС), и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет - это политическая повестка", - заявил Шувалов на форуме.

По его словам, "наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, и контрсанкции тоже".

Теплее и мягче

Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке 11 января продемонстрировать более жесткую, чем ожидало российское экспертное сообщество, риторику по отношению к РФ. В частности, Трамп заявил, что считает возможной причастность России к хакерским атакам на американские политические организации. Кроме того, как выяснилось, избранный президент не думает, что уходящий глава администрации США Барак Обама пересек черту, когда принимал антироссийские меры в связи с приписываемыми Москве кибератаками. При этом на прошлой неделе Трамп называл шумиху в США вокруг этих атак охотой на ведьм, отмечая, что утверждения относительно причастности России являются политически мотивированными и безосновательными.

Пока Трамп проводил пресс-конференцию, выдвинутый им на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, который ранее возглавлял нефтяную корпорацию ExxonMobil, выступал перед комитетом Сената Конгресса США по иностранным делам. Он отметил, что Соединенным Штатам следует поддерживать существующее положение дел по введенным в отношении России санкциям, пока новая администрация Трампа не выработает соответствующий подход к этому вопросу. Зарубежные эксперты истолковали эти сигналы Трампа и Тиллерсона как продолжение политики прежней администрации США.

Не уверен в скором потеплении отношений двух стран и ряд российских экономистов. Так, глава Роснано Анатолий Чубайс не видит перспектив отмены санкций в отношении РФ, а соответственно и российских контрсанкций в 2017 году. "Видимо, я уже из бывшего молодого реформатора превратился в старого консерватора, но как-то я не очень оптимистично на это смотрю. Я не вижу реальных перспектив, скажем, в 2017 году, по отмене санкций", - сказал он журналистам.

По его словам, тональность обсуждения этого вопроса на Гайдаровском форуме была позитивной, но неожиданной для него. "Целый ряд участников форума, в том числе члены правительства, довольно оптимистично об этом говорили", - напомнил он.

Гораздо более позитивно смотрит на ситуацию замглавы ВЭБ Андрей Клепач. Он высказал предположение, что новая администрация может если и не отменить санкции, то как минимум смягчить к концу 2017 года свои неформальные рекомендации для американских компаний не работать с Россией.

"Специфика санкций была такой, что они затрагивали не только те компании и банки, которые попали под санкции, но и для бизнеса были рекомендации сверху не иметь дел с Россией, не расширять инвестиции и проекты. Здесь, думаю, ситуация будет меняться. Поэтому вряд ли может быть хуже, чем было. Думаю, сразу санкции не отменят, но их режим выполнения, возможно, будет несколько другим, более мягким для нас", - сказал Клепач в интервью ТАСС.

Выезд для невыездных

Надежды со смягчением санкций США автоматически порождают и оптимизм в потеплении отношений с Европой. Так совпало, что прогноз замглавы ВЭБ о смягчении толкования санкций наложился на информацию Минсельхоза о том, что включенный в расширенный санкционный список ЕС в 2014 году глава министерства Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства G20 22 января в Берлине. Кроме того, МИД Германии готов организовать двустороннюю встречу Ткачева и его германского коллеги Кристиана Шмидта, которая пройдет, предположительно, в закрытом режиме.

Примерно в это же время вице-премьер Шувалов будет представлять российскую делегацию в Давосе - на традиционном ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). В этом году главной темой форума, станет "ответственное и чутко реагирующее лидерство". Как уже заявили организаторы, учитывая нынешнее сложное состояние мировой экономики, необходима новая модель реагирующего и ответственного лидерства для стран, определяющих мировую повестку дня. В ходе дискуссий в Давосе ключевое внимание будет уделено экономической ситуации в мире, однако будут обсуждаться также проблемы международных отношений, региональной безопасности, гуманитарной помощи.

Тема сложного состояния экономики, в данном случае России, не могла пройти мимо участников Гайдаровского форума. Помимо уже достаточно часто повторяющихся последние годы тезисов о необходимости структурных реформ, участники выступали и с новыми идеями.

Так, давние оппоненты - глава правительства Дмитрий Медведев и уволенный им Алексей Кудрин - пришли к единому мнению, что технологическое отставание является самым серьезным вызовом для России на ближайшие годы.

Другой мерой стимулирования роста может стать развитие регионов и выравнивание их как по доходам, так и по инвестиционной привлекательности. В частности, Кудрин считает, что России нужно создать 10-15 крупных агломераций в качестве альтернативы "двум столицам".

Эксперты в ходе дискуссий предлагали сосредоточить усилия на поддержке образования и здравоохранения, поскольку, по их мнению, "больные и малообразованные люди не могут быть эффективными". Было высказано мнение, что господдержка должна концентрироваться на узких перспективных направлениях в сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике и ряде других отраслей.

Торопиться тратить не надо

В свою очередь глава Счетной палаты Татьяна Голикова призвала российские власти не торопиться с выводами и тратами до тех пор, пока не станет понятно, что же выбрано целью структурных реформ.

"Нужно просто смотреть внимательно. Но то, что точно не нужно делать - тратить лишние деньги сейчас, до тех пор, пока мы не поймем, как у нас складывается ситуация. Потратить мы успеем всегда. Это мы умеем. Не всегда эффективно, но умеем", - подчеркнула глава Счетной палаты в интервью ТАСС.

Когда же основные приоритеты развития будут определены и если власти смогут реализовать поставленные задачи, экономика РФ покажет новые темпы роста, не связанные с динамикой цен на нефть. Так, по словам Кудрина, реформы позволят России выйти на рост ВВП к 2019 году больше 3%, к 2022 году - выше 4%.

Не видят препятствий для ускорения роста и представители международных финансовых организаций.

"Наш прогноз на данный момент, пятилетний прогноз роста экономики России, прогноз, который основан на нынешней экономической политике, предполагает рост ВВП РФ в среднем лишь на 1,5%. Таким образом, мы полагаем, что для более быстрого роста потребуются некоторые изменения политики, реформы и структурные изменения, которые повысят потенциал экономики. Мы считаем, что это были бы правильные действия. И поэтому считаем правильными планы России внести некоторые изменения для достижения более высоких темпов роста", - сказал в интервью ТАСС первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.