Артемьев: предложение о переводе бюджетных выплат на карту "Мир" еще обсуждается

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Перевод бюджетных выплат на карту "Мир" уже обсуждается с Центробанком, будет ряд дополнительных встреч. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев в рамках съезда партии "Единая Россия".

"У нас уже были встречи с ЦБ по поводу перевода бюджетных выплат на карту "Мир". Могу сказать, что ЦБ не забывает о конкуренции на рынке, возможности участия разных банков в обслуживании соответствующих платежей на территории России. Еще будут дополнительные встречи", - сказал он.