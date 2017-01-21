Артемьев: предложение о переводе бюджетных выплат на карту "Мир" еще обсуждается

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Перевод бюджетных выплат на карту "Мир" уже обсуждается с Центробанком, будет ряд дополнительных встреч. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев в рамках съезда партии "Единая Россия".
"У нас уже были встречи с ЦБ по поводу перевода бюджетных выплат на карту "Мир". Могу сказать, что ЦБ не забывает о конкуренции на рынке, возможности участия разных банков в обслуживании соответствующих платежей на территории России. Еще будут дополнительные встречи", - сказал он.