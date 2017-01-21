Силуанов: пополнение Резервного фонда может начаться во второй половине года

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что пополнение Резервного фонда может начаться во второй половине года при хорошей конъюнктуре.
"Теоретически такая возможность существует. У нас в бюджете предусмотрена трата 1,8 трлн рублей (из Резервного фонда в 2017 г. - прим. ред.), то есть чтобы пополнять, мы должны получить на эту сумму дополнительные доходы. Здесь два фактора влияют - цена на нефть и курс (рубля к доллару). Если это сложится, то мы увидим во второй половине года", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, когда сможет начаться пополнение Резервного фонда за счет дополнительных нефтяных доходов.
Силуанов также заявил, что сохранение Резервного фонда не создает дополнительной ликвидности в экономике.
"Нетрата Резервного фонда не создает дополнительной ликвидности в экономике, которую планировал ЦБ. В этих условиях у ЦБ больше возможностей по тому, чтобы участвовать на валютном рынке", - сказал он журналистам в кулуарах съезда "Единой России.