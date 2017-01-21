Алжирский министр: исполнение соглашения ОПЕК на 80-90% не потребует его продления

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа считает, что при выполнении соглашения ОПЕК на 80-90% его дальнейшего продления не потребуется. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.
"Если мы выполним (план сокращения добычи - прим. ТАСС) на 80-90%, то не будет необходимости его продолжать", - считает Бутарфа. "Мы не исключаем этого, но пока наблюдаем позитивные сигналы", - добавил он.
В конце ноября 2016 года в Вене состоялся саммит ОПЕК, итогом которого стало первое с 2008 года официальное решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 года страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.
В начале декабря прошлого года к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в картель: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.
Следующая встреча ОПЕК состоится 25 мая 2017 года. Целью переговоров, как ожидается, станет продление договоренностей еще на шесть месяцев.