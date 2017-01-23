ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в конкурсе на выполнение подрядных работ по строительству комплекса Верховного суда в Санкт-Петербурге и признала недействительными его результаты.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Антимонопольная служба признала ФГУП "Строительное объединение" нарушившим законодательство в сфере закупок и предписала аннулировать конкурс", - говорится в сообщении ФАС.
Как отмечается, были выявлены следующие нарушения: отсутствие проектно-сметной документации на сайте, некорректное установление допусков саморегулируемых организаций и порядка оценки заявок.
В комплекс зданий Верховного суда входят здание Верховного Суда, здание Судебного департамента при Верховном Суде, дворец танцев Б. Эйфмана, инженерно-технический блок, комплекс наружных сетей и благоустройства территории.
Решение о переезде Верховного суда из Москвы в Петербург было принято в 2012 году. Через два года был принят закон о переводе в северную столицу и Судебного департамента при Верховном суде. Под судебный квартал выделено около 10 га земли на набережной Петроградской стороны от Тучкова до Биржевого моста.
Ранее управляющий делами президента России Александр Колпаков сообщил, что сметная стоимость работ составляет 36,5 миллионов рублей и что комплекс зданий будет готов 2019 году.