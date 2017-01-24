Операционная прибыль Samsung Electronics в IV квартале 2016 года выросла на 50%

СЕУЛ, 24 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейская компания Samsung Electronics получила в IV квартале прошлого года операционную прибыль в размере 9,22 трлн вон ($7,93 млрд). Это на 50,11% больше, чем за аналогичный период 2015 года, говорится в распространенном корпорацией сообщении.

По ее данным, объем продаж в октябре-декабре 2016 года вырос на 0,03% по сравнению с тем же периодом 2015 года, составив 53,33 трлн вон ($46,4 млрд). Сообщается также, что в 2016 году операционная прибыль Samsung Electronics достигла 29,24 трлн вон ($25,42 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 10,7%.

Рост операционной прибыли в корпорации связывают с успешными продажами полупроводников, в частности микросхем памяти DRAM и NAND, а также флагманских смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge. При этом ущерб от глобального отзыва аппаратов Galaxy Note 7 оказался ограниченным и не оказал существенного влияния на прибыль, отмечается в сообщении.