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Выход США из ТТП не повлияет на повестку России в Азиатском регионе

Экономика и бизнес
24 января, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Транстихоокеанское партнерство - дело договаривающихся сторон, заявил замглавы МЭР
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выход США из числа стран, подписавших договоренность о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), не повлияет на повестку России в Азиатском регионе, сообщил ТАСС замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский.

"Россия не участвовала в переговорах о создании ТТП, это дело договаривающихся сторон. У России существует своя повестка в регионе. У нас заработала зона свободной торговли с Вьетнамом, созданы благоприятные налоговые условия для размещения холдингов в Сингапуре, Гонконге и Китае, мы развиваем проекты по линии сопряжения Евразийского экономического союза и "Шелкового пути", а также выходим на новый уровень взаимодействия с Японией", - сказал Воскресенский.

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Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

23 января президент США Дональд Трамп подписал ряд новых исполнительных указов, в том числе о выходе США из числа стран, подписавших в прошлом году договоренности о создании нового регионального экономического объединения - Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

ТТП - это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп в недавнем прошлом неоднократно сигнализировал о своем намерении отказаться от поддержки ТТП в случае победы на выборах.

Соглашение о создании ТТП подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Переговоры о создании ТТП начались в 2008 году. Принципиальная договоренность сформировать этот торговый блок была достигнута в октябре 2015 года. На долю стран, входящих в ТТП, приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли.

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