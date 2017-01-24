МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак допустил размещение российских евробондов весной 2017 года.

"Планов конкретных пока нет. Это может быть и весна, и осень", - сказал Сторчак журналистам, отвечая на вопрос, когда РФ может разместить евробонды. Он добавил, что еще не проводилось исследование инфраструктуры, не отбирались банки-агенты и не было принято решение, будет ли вообще проводиться размещение при участии банков-агентов.

Также замминистра финансов не исключил привлечения иностранных банков к размещению российских евробондов, но отметил, что все будет зависеть от санкционного режима. "Мы можем, конечно (привлекать иностранные банки к размещению евробондов - прим. ред.), но все зависит от того, какие шаги новая администрация (президента США - прим. ред.) будет принимать с точки зрения сохранения или ликвидации режима ограничений во взаимной торговле и инвестициях", - сообщил Сторчак.

Он добавил, что ситуация на рынках меняется, особенно с учетом прихода новой администрации в США, поэтому нужно сделать паузу в определении параметров размещения суверенных евробондов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство может выпустить евробонды в 2017 году сразу на всю сумму, заложенную в бюджете на 2017 год - $3 млрд.

Впервые с 2013 г. Минфин РФ разместил в мае и сентябре 2016 г. два транша суверенных десятилетних евробондов, отказавшись от услуг иностранных агентов и депозитариев.

"ВТБ капитал" стал агентом размещения обоих траншей выпуска. Клиринг операций в рамках майского размещения осуществлял Национальный расчетный депозитарий (НРД), имеющий статус центрального депозитария в РФ, так как расчетные системы Euroclear и Clearstream отказались проводить расчеты по выпуску. Однако по итогам переговоров с Минфином РФ 28 июля выпуск все-таки смог получить клиринг Euroclear, и обслуживание операций в рамках размещения второго транша осуществлялось обоими депозитариями.

По итогам размещения первого транша министр финансов РФ заявил, что Минфин удовлетворен результатами состоявшихся размещений, и Россия в дальнейшем намерена пользоваться отечественной инфраструктурой для таких сделок.