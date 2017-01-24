Кабмин поручил Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа "Платона"

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ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Правительство РФ дало поручение Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа "Платона", заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов.
"На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался, в том числе и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, даны поручения о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа", - сказал Соколов.
Он добавил, что Минтранс согласует свое решение с другими ведомствами и направит в правительство РФ окончательные предложения по повышению тарифа. Соколов выразил надежду, что правительство в ближайшей перспективе примет решение о повышении тарифа.
Ранее министр говорил, что возврат к исходному уровню тарифа в системе "Платон" может произойти не в два этапа, а в один. Соколов пояснил, что проект постановления находится на площадке правительства и по итогам обсуждения будет доработан таким образом, чтобы общая финансовая нагрузка по году осталась в пределах, заявленных изначально предложений.
В начале ноября Минтранс РФ опубликовал проект постановления, который предполагает, что с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен с 1,53 рубля за 1 км пути до 2,61 рубля, а с 1 июня 2017 года - до 3,06 рубля.
Система "Платон" действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 рубля за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3,06 рубля, однако позднее было решено отсрочить индексацию.