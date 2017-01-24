"Газпром": Украина снизила запасы газа в ПХГ до 10,5 млрд кубометров

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Украина снизила запасы газа в подземных хранилищах до 10,5 млрд кубометров, что на 1,2 млрд кубометров меньше, чем хранилось в ПХГ в этот период прошлого года, говорится в сообщении "Газпрома".

"Украина продолжает активно отбирать газ из подземных хранилищ - уровень запасов в ПХГ снизился уже до 10,5 млрд куб. м. Это на 1,2 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания фиксирует снижение запасов газа в подземных хранилищах Украины, что вызывает опасения прохождения страной зимнего периода пикового потребления. Он также добавил, что суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%.

По оценке Фонда национальной энергетической безопасности, в силу технологических особенностей буферный газ (неснижаемый остаток для обеспечения подъема газа в требуемых объемах) в украинских хранилищах должен составлять 6-7 млрд куб. м.

Разногласия по газовому вопросу

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины, на которой обсуждались поставки российского газа на Украину и его транзит в Евросоюз этой зимой, состоялась 9 декабря в Брюсселе, однако не завершилась практическими договоренностями. Стороны договорились продолжить контакты, в частности, консультации должны будут провести "Газпром" и "Нафтогаз". Речь идет о дополнительных 1,5-4 млрд кубометров российского газа.

Между Украиной и Россией существуют серьезные расхождения по газовому вопросу. Так, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял, что компания готова закупать российский газ не только при условии выгодной цены, но еще и подписания дополнительного соглашения к действующему контракту. В частности, в дополнительном соглашении, по его мнению, должны быть урегулированы цены поставок, а предоплата должна происходить только за необходимые Киеву объемы газа.

Российский министр энергетики был непреклонен и говорил, что транспортировка газа будет проходить строго в соответствии с действующими контрактами, а стороны обсуждают только потребности, объемы и сроки поставок, но никак не пересмотр контракта или подписание дополнительного соглашения.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер при этом опасался, что Украина может начать несанкционированный отбор газа в рамках решения Киевского суда по антимонопольному штрафу "Газпрома", так как, согласно решению суда, украинская сторона имеет право принудительного взыскания с "Газпрома" штрафа.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на "Газпром" штраф в размере 85,86 млрд гривен (3,4 млрд долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. "Газпром" обжаловал решение АМКУ, однако проиграл все суды на Украине. Хозяйственный суд Киева 5 декабря удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 3,4 млрд долларов, а также пени на ту же сумму.

Производство и потребление газа на Украине. Досье