В ВТО не комментируют решение США о выходе из ТТП

ЖЕНЕВА, 24 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Штаб-квартира Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве воздерживается от комментариев в связи с решением США о выходе из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ВТО Дэниэл Прузин, пояснив, что речь в данном случает идет о "внутренней процедуре" в Соединенных Штатах.

"Мы ничего не можем сказать об этом. Мы не комментируем внутренние процедуры, а также какие-либо иные вопросы, которые сейчас рассматриваются (американской) администрацией", - отметил он.

Отвечая на вопрос об отношении в штаб-квартире ВТО к региональным торговым соглашениям, заключенным, как и ТТП, вне рамок ВТО, официальный представитель отметил, что они "могут помогать развитию торговли". Вместе с тем, по словам Прузина, "существует обеспокоенность", что они могут приводить к переориентации торговли в ущерб странам, не являющимся участниками таких соглашений, и "могут создавать трудности для трейдеров, которые должны соблюдать разные типы правил - в зависимости от того, куда они экспортируют свои товары". В отличие от такой "смешанной системы правил", многосторонняя торговая система, нашедшая воплощение в ВТО, основана на "правилах, которые всем известны и с которыми все согласны".

Соглашение о формировании ТТП было подписано министрами торговли 12 стран в феврале прошлого года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Однако президент США Дональд Трамп сегодня объявил, что Вашингтон не будет участвовать в Транстихоокеанском партнерстве.