Премьер Малайзии: экономика страны не пострадает от срыва соглашения о ТТП

СИНГАПУР, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак уверен, что экономика страны не пострадает от срыва соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), отметив, что существуют и другие крупные торговые партнеры, такие как АСЕАН, Китай, Индия и Япония. Об этом говорится в распространенном заявлении главы правительства.

"Национальная экономика остается сильной, динамично развивающейся, наполненной потенциалом и возможностями", - сказал он, добавив, что страна "не пострадает в результате отказа от реализации ТТП".

По словам Разака, "торговый оборот с Китаем по итогам нынешнего года достигнет 100 млрд долларов". Одновременно ведется заключительная работа по созданию Всеобъемлющего экономического партнерства, куда войдут 10 стран АСЕАН, а также Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония, сказал премьер. Он подчеркнул, что рынок создаваемого объединения намного превышает ТТП.

Соглашение о формировании ТТП было подписано министрами торговли 12 стран в феврале прошлого года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Однако президент США Дональд Трамп накануне объявил, что Вашингтон не будет участвовать в ТТП.