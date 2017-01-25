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Росавиация считает возможным снять запрет на провоз смартфонов Galaxy Note 7

Экономика и бизнес
25 января, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Отмена ограничений стала возможна в связи с принятыми Samsung мерами по обеспечению безопасности смартфонов
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Росавиация считает возможным снять ограничения на перевозку смартфонов Samsung Galaxy Note 7, ранее введенные авиакомпаниями из-за случаев самовозгорания этих устройств. Отмена ограничений стала возможна благодаря мерам, принятым южнокорейским производителем по обеспечению безопасности смартфонов, говорится в пресс-релизе агентства.

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"Росавиация обратилась к авиаперевозчикам с просьбой учесть информацию, предоставленную компанией Samsung Electronics о принятых мерах, и полагает возможным прекратить дальнейшее информирование пассажиров о запрете использования смартфонов Galaxy Note 7 на борту воздушного судна, включая провоз в багаже", - отмечается в сообщении.

Ранее Samsung Electronics прекратила глобальные продажи Galaxy Note 7, а также дальнейшее производство этого устройства, и провела программу добровольного обмена на другие модели.

В качестве дополнительных мер по обеспечению безопасности компания выпустила очередное принудительное обновление программного обеспечения оставшихся в обращении смартфонов Galaxy Note 7. Такое обновление понизило уровень зарядки аккумулятора оставшихся в обращении смартфонов Galaxy Note 7 до 0 %. Таким образом была принудительно заблокирована возможность зарядки аккумуляторов данной модели и возможность подключения устройства к мобильным сетям, а также беспроводному интернету.

Российские авиавласти в конце сентября 2016 года распространили рекомендацию не перевозить Galaxy Note 7 в багаже и не выключать его на борту самолета.

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