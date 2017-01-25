ЦБ опроверг обвинения Навального о блокировке "Яндекс.Кошелька" и требует извинений

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк России опроверг обвинения оппозиционера Алексея Навального о блокировке его "Яндекс.Кошелька" и потребовал извинений. Ответ ЦБ РФ опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

"Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич", - говорится в заявлении Банка России.

23 января Навальный написал в своем блоге, что его соратнику Леониду Волкову пришло письмо от "Яндекс.Денег" с просьбой в течение пяти дней прекратить сбор средств через электронный кошелек на президентскую кампанию, так как "в обозначенных целях это может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах".

ЦБ РФ требует от Навального назвать имя сотрудника Банка России, "который якобы требовал закрытия "Яндекс.Кошелька" или извиниться за неправду.

Банк России ссылается на письмо "Яндекс.Денег", которое Навальный опубликовал в своем блоге. В нем говорится, что "использование кошелька в обозначенных вами целях может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах". "Слово "регулятор" в данном контексте не может относиться к Банку России, поскольку Банк России не регулирует отношения в избирательной сфере", - поясняет регулятор.

Позиция "Яндекс.Деньги" и Qiwi

После этого "Яндекс.Деньги" объяснили, что закон требует ограничить использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно. Поэтому компания вскоре изменит условия пользовательских соглашений, внеся туда пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях, объяснял представитель компании. По его словам, ограничение на переводы в политических целях является стандартом для рынка электронных платежей и такие ограничения есть у Qiwi и PayPal. При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах, уточнял представитель компании.

В пресс-службе Qiwi отметили, что платежный сервис Visa Qiwi Кошелек не фигурирует в числе доступных способов сбора пожертвований на президентскую кампанию Алексея Навального. Согласно пользовательской оферте, размещенной на сайте Qiwi, пользователи не вправе использовать сервис для совершения любых операций, связанных с финансированием политической и общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций, за исключением религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке. "Оператор Сервиса (Киви Банк) вправе осуществить блокировку доступа к использованию сервиса и/или расторгнуть договор на использование сервиса при его использовании в нарушение данного пункта", - заявил представитель Qiwi.

В компании добавили, что в период высокой политической активности усиливается мониторинг любых кошельков, используемых в целях сбора средств на не предусмотренную офертой деятельность. "Компания самостоятельно осуществляет блокировку таких кошельков без предварительных указаний со стороны регулятора, руководствуясь пользовательской офертой", - заключил представитель Qiwi.