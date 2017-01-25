ЦБ: операции Минфина на валютном рынке не препятствуют цели по инфляции 4% к концу 2017 г.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Операции Минфина на валютном рынке с февраля 2017 года не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ЦБ РФ оставляет для себя возможность совершать операции на валютном рынке только для поддержания финансовой стабильности или накопления резервов.

По оценке Банка России, влияние покупки и продажи валюты Минфином на ликвидность будет близким к нейтральному.

Министерство финансов России с февраля 2017 года начнет покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Объем операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Данное решение было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику. Кроме того, оно позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов (Резервный фонд и ФНБ) от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году.