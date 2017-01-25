ЦБ: операции Минфина на валютном рынке не препятствуют цели по инфляции 4% к концу 2017 г.

Малкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за травмыСпорт 25 января, 21:48
"Спартак" потерпел десятое поражение подряд в КХЛ и потерял шансы на выход в плей-оффСпорт 25 января, 21:41
Тренер: руководство ВК "Динамо" обещало решить финансовую проблему до конца январяСпорт 25 января, 21:34
В США ввиду роста спроса из печати выйдут 75 тыс. экземпляров романа "1984" ОруэллаКультура 25 января, 21:16
ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в ДонбассеМеждународная панорама 25 января, 21:13
ABC: США начнут строить стену на границе с Мексикой через несколько месяцевМеждународная панорама 25 января, 21:01
Кадыров удивлен высказыванием главы Минобрнауки о ношении хиджаба в школеОбщество 25 января, 20:40
Адвокат: допинг-пробы Легкова с ОИ-2014 показали отрицательный результат и не были вскрытыСпорт 25 января, 20:36
Pobjeda: в Черногории 13 человек признались в подготовке переворотаМеждународная панорама 25 января, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Операции Минфина на валютном рынке с февраля 2017 года не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 года.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ЦБ РФ оставляет для себя возможность совершать операции на валютном рынке только для поддержания финансовой стабильности или накопления резервов.
По оценке Банка России, влияние покупки и продажи валюты Минфином на ликвидность будет близким к нейтральному.
Министерство финансов России с февраля 2017 года начнет покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Объем операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.
Данное решение было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику. Кроме того, оно позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов (Резервный фонд и ФНБ) от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году.