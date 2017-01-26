Индекс Dow Jones обновил исторический максимум

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - преодолел в среду рубеж в 20000 пунктов и в момент закрытия сессии остановился на рекордной отметке 20068,51.
В ходе торгов он вырос на 155 пунктов или на 0,8%.
Как отметила телекомпания CNN, всего два месяца назад был преодолен рубеж в 19000 пунктов, а с момента избрания Дональда Трампа на пост президента 8 ноября 2016 года индекс вырос почти на 1700 пунктов.
Газета Wall Street Journal отмечает, что оживление на американском фондовом рынке царит после победы Дональда Трампа. Поводом для этого, считает издание, стало улучшение экономических показателей, а также надежды на налоговые послабления, устранение бюрократических препон и реализацию инфраструктурных проектов со стороны новой администрации США.