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Ziniu radijas: глава МИД Литвы опроверг информацию Минска по БелАЭС

Экономика и бизнес
26 января, 13:34 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
Минск сообщил, что полностью предоставил экспертам МАГАТЭ запрашиваемую информацию по БелАЭС, и заявил о готовности реализовать все предложения миссии
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ВИЛЬНЮС, 26 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Информация, которая предоставляется Минском о строящейся неподалеку от литовской границы атомной электростанции (БелАЭС), не соответствует реальному положению дел. Об этом в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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"Факты искажаются. Информация по вопросам безопасности атомной станции предоставляется Белоруссией избирательно", - сказал он. На основе таких избирательно поданных фактов белорусская сторона, по словам шефа литовской дипломатии, "очень любит делать обобщенные выводы об успешности всего проекта".

"Это заставляет нас реагировать на ситуацию еще более жестко", - отметил Линкявичюс. Так он прокомментировал итоги работы с 16 по 20 января на БелАЭС группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Минск сообщил, что полностью предоставил миссии запрашиваемую информацию по БелАЭС, и заявил о готовности реализовать все предложения МАГАТЭ.

Литва, критикующая проект БелАЭС, ожидает и согласилась бы лишь с негативными оценками международных экспертов, поэтому ставит миссию МАГАТЭ под сомнение. "Эксперты оценивают только те сегменты, которые указаны Белоруссией", - сказал Линкявичюс.

Строительство БелАЭС в Островце (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса начато в 2009 году. Литва утверждает, что Минск не представил оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики. Белоруссия со своей стороны гарантирует, что обеспечит на станции самые высокие стандарты безопасности.

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