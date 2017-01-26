Участниками платежной системы "Мир" стали 176 российских банков

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" развивается успешно, ее участниками стали уже 176 российских банков. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил вице-спикер палаты Евгений Бушмин.
"На сегодняшний день 176 банков являются участниками системы, 97% банкоматов и более 75% терминалов принимают карту "Мир", - сказал он.
Вице-спикер также напомнил, что в Госдуму был внесен законопроект, связанный с дальнейшим развитием национальной платежной системы.
19 января 2017 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что крупные российские банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", в соответствии с которыми с 1 января 2018 года граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир".
Платежная система "Мир" - российская национальная платежная система. Первые карты были выпущены в декабре 2015 года. В платежной системе "Мир" есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт.