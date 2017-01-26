Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк вывел выдачу потребкредитов на докризисный уровень

Экономика и бизнес
26 января, 16:46 UTC+3
Как сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов банка, за 2016 год Сбербанк нарастил выдачу потребкредитов на 54%
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сбербанк вывел выдачу потребительских кредитов на докризисный уровень, за 2016 год банк нарастил этот показатель на 54%. Об этом журналистам сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Смотрите также
"Известия": в 2016 году заявку на кредит одобрили только каждому десятому

"В 2016 году Сбербанк нарастил выдачи потребкредитов на 54% по сравнению с годом ранее. Выдачи в 2016 году составили 797 млрд рублей, в 2015 году - 519 млрд рублей. В 2016 году Сбербанк практически вывел выдачи потребительских кредитов на уровень докризисного 2014 года", - сказала Алымова.

По ее словам, объем выданных кредитов в 2016 году составил 87% от показателя 2014 года.

"В декабре 2016 года выдано потребительских кредитов на сумму 88 млрд руб., что является максимальным показателем с сентября 2014 года. Успех этого года мы связываем с восстановлением потребительского спроса, обеспеченного планомерным снижением ставок", - сказала Алымова.

Она напомнила, что за 2016 год Сбербанк трижды снижал ставки и трижды запускал специальные акции по потребкредитам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
2
МИД Украины недоволен искажением его позиции журналистами Reuters
3
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное
6
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
7
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
Темы дня
Реклама