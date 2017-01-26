Сбербанк вывел выдачу потребкредитов на докризисный уровень

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сбербанк вывел выдачу потребительских кредитов на докризисный уровень, за 2016 год банк нарастил этот показатель на 54%. Об этом журналистам сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

"В 2016 году Сбербанк нарастил выдачи потребкредитов на 54% по сравнению с годом ранее. Выдачи в 2016 году составили 797 млрд рублей, в 2015 году - 519 млрд рублей. В 2016 году Сбербанк практически вывел выдачи потребительских кредитов на уровень докризисного 2014 года", - сказала Алымова.

По ее словам, объем выданных кредитов в 2016 году составил 87% от показателя 2014 года.

"В декабре 2016 года выдано потребительских кредитов на сумму 88 млрд руб., что является максимальным показателем с сентября 2014 года. Успех этого года мы связываем с восстановлением потребительского спроса, обеспеченного планомерным снижением ставок", - сказала Алымова.

Она напомнила, что за 2016 год Сбербанк трижды снижал ставки и трижды запускал специальные акции по потребкредитам.