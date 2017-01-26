Сбербанк вывел выдачу потребкредитов на докризисный уровень

Губернатор лично проверил на прочность кресла строящейся к ЧМ-2018 "Ростов-Арены"Спорт 26 января, 17:38
Кубань закупит 60 новых автобусов к матчам Кубка конфедераций в СочиСпорт 26 января, 17:22
Улицу в Екатеринбурге назовут в честь Героя России ВаловаНовости Урала 26 января, 17:13
Фигурист Кацалапов заявил, что у них с Синициной возникли вопросы по оценке на ЧЕСпорт 26 января, 17:01
Рабочий ТЭЦ в Пензе мог погибнуть из-за нарушения технологического процессаПроисшествия 26 января, 16:50
Компания "Т Плюс" опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1Происшествия 26 января, 16:41
Гребец Федоровцев: лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробыСпорт 26 января, 16:15
Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair приземлился в Шереметьеве для дозаправкиПроисшествия 26 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сбербанк вывел выдачу потребительских кредитов на докризисный уровень, за 2016 год банк нарастил этот показатель на 54%. Об этом журналистам сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
"В 2016 году Сбербанк нарастил выдачи потребкредитов на 54% по сравнению с годом ранее. Выдачи в 2016 году составили 797 млрд рублей, в 2015 году - 519 млрд рублей. В 2016 году Сбербанк практически вывел выдачи потребительских кредитов на уровень докризисного 2014 года", - сказала Алымова.
По ее словам, объем выданных кредитов в 2016 году составил 87% от показателя 2014 года.
"В декабре 2016 года выдано потребительских кредитов на сумму 88 млрд руб., что является максимальным показателем с сентября 2014 года. Успех этого года мы связываем с восстановлением потребительского спроса, обеспеченного планомерным снижением ставок", - сказала Алымова.
Она напомнила, что за 2016 год Сбербанк трижды снижал ставки и трижды запускал специальные акции по потребкредитам.