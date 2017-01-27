Дания и Новая Зеландия заняли первое место в рейтинге наименее коррумпированных стран

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ГААГА, 27 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Дания и Новая Зеландия разделили первое место в рейтинге наименее коррумпированных стран мира. Об этом свидетельствует ежегодный Индекс восприятия коррупции, который составляет международная неправительственная организация Transparency International с 1995 года.
Дания и Новая Зеландия набрали по 90 баллов из 100 возможных. Всего список включает 176 стран, средний балл составил 43.
Нидерланды, набрав 83 балла, оказались на восьмом месте, выше своих соседей - Германии (10-е место) и Бельгии (15-е место).
"В целом же страны, находящиеся в верхней части списка, отличаются тем, что поддерживают свободу слова, предоставляют информацию о государственных расходах, стремятся к честности и имеют независимую юридическую систему", - отмечает газета "Алхемейн дахблад".
В конце списка оказалась Сомали со скромными 10 баллами. "Во многих странах популисты или автократические лидеры отодвинули демократию на задний план, - отметил в интервью изданию председатель правления Transparency International Хосе Угас. - И вместо того, чтобы решать проблему "кланового капитализма", такие лидеры создают еще более коррумпированные системы". По его убеждению, практически все государства должны принять дополнительные усилия в борьбе с коррупцией. "Потому что по-прежнему в слишком многих странах большое количество людей не способны удовлетворить свои базовые потребности и ложатся спать голодными из-за коррупции, в то время как властные и коррумпированные круги безнаказанно наслаждаются роскошью", - подчеркнул глава организации.