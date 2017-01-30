Авиакомпания "Ямал" планирует начать полеты в Таджикистан с 27 марта

САЛЕХАРД, 30 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" планирует начать полеты в Таджикистан из подмосковного аэропорта Жуковский с 27 марта, сообщил ТАСС коммерческий директор перевозчика Андрей Дубров.

"На данный момент нам до сих не поступило письменных официальных извещений о разрешении полетов в Таджикистан из Жуковского. Но есть устные договоренности по телефону, исходя из которых мы планируем, что первый вылет в Таджикистан совершим 27 марта", - сказал Дубров.

Собеседник агентства добавил, что авиакомпания готовит пакет документов для подачи заявки авиационным властям Таджикистана. Двадцать седьмого января авиационные власти России и Таджикистана сумели договориться об осуществлении авиаперевозок через аэропорт Жуковский. Минтранс РФ подтвердил, что "Ямал" начнет полеты с летнего сезона 2017 года. Также сообщалось о снятии запрета на полеты перевозчика "Сомон эйр" в Красноярск, Краснодар, Оренбург и Уфу.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что четыре авиакомпании из РФ и Таджикистана начнут осуществлять авиарейсы через аэропорт Жуковский с мая 2017 года. Авиасообщение между РФ и Таджикистаном с использованием аэропорта Жуковский будет налаживаться постепенно, добавил он. Он отметил, что авиарейсы между РФ и Таджикистаном через аэропорт Жуковский будут осуществляться по более низким тарифам, чем по другим направлениям.

Ограничение на выполнение полетов было введено в декабря 2016 года после того, как Таджикистан отказался согласовывать "Ямалу" полеты из Жуковского, Минтранс РФ запретил таджикской "Сомон Эйр" выполнять полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).