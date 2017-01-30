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Абэ на встрече с Трампом надеется обсудить разногласия в автомобильной отрасли

Экономика и бизнес
30 января, 11:26 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
3 февраля премьер-министр Японии намерен провести встречу с гендиректором Toyota на фоне критических замечаний президента США по поводу планов построить новый завод на территории Мексики
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ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время запланированной на 10 февраля встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает обсудить разногласия в автомобильной отрасли, которые возникли после критики американского лидера текущей рыночной ситуации в этой сфере. Соответствующее заявление Абэ сделал на заседании бюджетной комиссии в нижней палате парламента.

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"В Японии нет никаких тарифных барьеров. Если между нами есть какие-либо разногласия на этот счет, я, естественно, передам нашу позицию", - сказал Абэ. По его словам, для Японии "сейчас имеет большое значение вести экономические переговоры с США, исходя из того, что отношения двух стран в этой сфере должны преследовать общие ценности".

По данным агентства Киодо, 3 февраля Абэ намерен провести встречу с генеральным директором японского автоконцерна Toyota Акио Тоёдой на фоне критических замечаний Трампа по поводу планов компании построить новый завод на территории Мексики.

Американский президент ранее выступил с критикой автомобильной отрасли Японии, назвав "нечестным" торговый дефицит в этой сфере между странами. Реагируя на это, японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко отметил, что у Японии нет никаких тарифов в отношении американских авто, а в других аспектах по отношению к ним нет дискриминационного отношения.

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Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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