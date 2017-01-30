"Мегафон" в ответ на претензии ФАС заявил о сопоставимости тарифов с ценами конкурентов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Базовые тарифы оператора сотовой связи "Мегафон" сопоставимы с ценами других российских операторов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Мегафона".

"Долгое время наши цены были гораздо ниже, чем у конкурентов, но снижение объема потребления роуминговых услуг, рост курса валюты, повышение цен роуминговыми партнерами вынудило нас пересмотреть базовые тарифы. При этом сейчас базовые цены "Мегафона" сопоставимы с ценами других российских операторов, а в части услуг и направлений - даже ниже", - заявил собеседник агентства.

Кроме того в пресс-службе отметили, что оператор снизил стоимость мобильного интернета в ряде стран и уменьшил стоимость голосовых пакетных предложений.

Ранее ФАС России возбудила дело в отношении "Мегафона" за повышение тарифов в роуминге. Основанием для этого послужило увеличение "Мегафоном" с 12 декабря 2016 г. базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. Повышение тарифов по разным направлениям, по данным ФАС, составило от 20 до 2 200% от ранее установленных тарифов.

В ФАС добавили, что другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи - роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали. Дело в отношении "Мегафона" назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 г.