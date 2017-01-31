Строительство автоподхода к Керченскому мосту начнется в феврале

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Строительство автомобильного подхода к Керченскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией, начнется в феврале 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в Службе автомобильных автодорог Республики Крым.

"В феврале планируется начать строительство автомобильных подходов к транспортным переходам со стороны Республики Крым", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что подрядчик работ - компания АО "ВАД" - уже начала "подготовительные работы к строительству автомобильных подходов".

"В непосредственной близости от будущей стройки создаются подъездные дороги и промышленные площадки для хранения строительных материалов, необходимых для производства. Также готовятся площадки для размещения асфальтобетонных заводов и строительных городков, в них будут организованы временные бытовки, столовые и комнаты отдыха для строителей", - сказали в компании.

Автомобильный подход к мосту через Керченский пролив предполагается разместить с южной стороны Керчи, чтобы пропускать транзитный транспорт в обход города, направляя его на автодорогу федерального значения Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь ("Таврида").

Протяженность автоподхода составит около 9 км, он будет четырехполосный. Завершить его строительство планируется до ввода Керченского моста в эксплуатацию.

Изначально проект оценивался в 5,6 млрд рублей. Между тем "ВАД" в сентябре прошлого года заявляла об удорожании проекта до 7 млрд рублей. Окончательную стоимость установят эксперты.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года между Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж".

Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.

Обеспечение транспортной безопасности

Управление ведомственной охраны Минтранса выбрано исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста. Соответствующее распоряжение от 26 января 2017 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

"ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" определено в качестве исполнителя работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами транспортного перехода через Керченский пролив, автодорожного и железнодорожного подходов к нему со стороны Республики Крым и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края. Это позволит комплексно обеспечить транспортную безопасность объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, это "позволит применить единый подход к вопросу обеспечения транспортной безопасности этих объектов, обеспечит соблюдение необходимых требований при производстве работ", добавили в пресс-службе.

В пояснении также отмечается, что Управление ведомственной охраны Минтранса России, обладает "значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, квалифицированным персоналом".