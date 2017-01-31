Строительство автоподхода к Керченскому мосту начнется в феврале

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Строительство автомобильного подхода к Керченскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией, начнется в феврале 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в Службе автомобильных автодорог Республики Крым.
"В феврале планируется начать строительство автомобильных подходов к транспортным переходам со стороны Республики Крым", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что подрядчик работ - компания АО "ВАД" - уже начала "подготовительные работы к строительству автомобильных подходов".
"В непосредственной близости от будущей стройки создаются подъездные дороги и промышленные площадки для хранения строительных материалов, необходимых для производства. Также готовятся площадки для размещения асфальтобетонных заводов и строительных городков, в них будут организованы временные бытовки, столовые и комнаты отдыха для строителей", - сказали в компании.
Автомобильный подход к мосту через Керченский пролив предполагается разместить с южной стороны Керчи, чтобы пропускать транзитный транспорт в обход города, направляя его на автодорогу федерального значения Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь ("Таврида").
Протяженность автоподхода составит около 9 км, он будет четырехполосный. Завершить его строительство планируется до ввода Керченского моста в эксплуатацию.
Изначально проект оценивался в 5,6 млрд рублей. Между тем "ВАД" в сентябре прошлого года заявляла об удорожании проекта до 7 млрд рублей. Окончательную стоимость установят эксперты.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.
Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года между Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж".
Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.
Управление ведомственной охраны Минтранса выбрано исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста. Соответствующее распоряжение от 26 января 2017 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.
"ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" определено в качестве исполнителя работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами транспортного перехода через Керченский пролив, автодорожного и железнодорожного подходов к нему со стороны Республики Крым и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края. Это позволит комплексно обеспечить транспортную безопасность объекта", - говорится в сообщении.
Кроме того, это "позволит применить единый подход к вопросу обеспечения транспортной безопасности этих объектов, обеспечит соблюдение необходимых требований при производстве работ", добавили в пресс-службе.
В пояснении также отмечается, что Управление ведомственной охраны Минтранса России, обладает "значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, квалифицированным персоналом".